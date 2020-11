Kellele võit, kellele kaotus: rõõmustavad koroonavaktsiini arengud võivad dollarit oluliselt kukutada

Bloomberg kirjutab, et investeerimispanga analüütikute hinnangul ei realiseerunud arvamused, et USA valimistest tingitud poliitilised faktorid dollarit langetavad. Kuid kahes mõjutegurist- USA keskpankade süsteemi Föderaalreservi leebest poliitikast ning massilise COVID-19 vastu vaktsineerimisest- on enam kui küllalt dollari kursi langetamiseks.

Citigroup märgib, et dollar on alates märtsikuisest tipus odavnenud 11% ning võib järgmisel aastal veel 20% odavneda.

Kui vaktsineerimiskampaaniad on edukad, siis taastub maailmamajandus Ameerika omast kiiremini ning investorid paigutavad oma raha dollari ja riigivõlakirjade asemel rahvusvahelistesse varadesse.

Sellise kukkumise näide oli Moderna vaktsiini edukate katsetuste uudis. Selle tulemusena kallines nafta 4%, maailma autoriteetseim börsiindeks, 30 olulisema ettevõtte aktsiata hindade põhjal arvestatav indeks Dow Jonesi tööstuskeskmine püstitas 30 000 punkti lähedale jõudes uue ajaloolise rekordi, kuid dollar samal ajal odavnes.