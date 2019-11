Kepler Cheuvreux näeb BMW aktsiale suurt langusruumi

„Kolmanda kvartali numbrid näitavad väga selgelt, et 2019. aasta autode segmendi EBIT marginaal saab olema prognoosi alumises otsas. Lisaks paistab meile võimatuna, et vaba rahavoog jõuaks eelmise aasta taseme lähedale,“ kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud BMW kohta käivas analüüsis.

Kepler Cheuvreux prognoosib, et BMW kontserni 2019 aasta EBIT tuleb 7,2 miljardit eurot ning EBIT marginaal 7,2 protsenti. Eelmise aasta EBIT oli 9,8 miljardit eurot ning marginaal 10,1 protsenti.

Neljandas kvartalis paranemist ei oodata

„Arvestades, et üheksa kuu auto segmendi EBIT marginaal oli 4,1 protsenti ja teades, et neljandas kvartalis tehakse tavaliselt suuri investeeringuid põhivarasse ning teadus-ja arendustegevusse, ootame endiselt, et 2019 aasta auto segmendi EBIT marginaal saab olema vahemiku 4,5-6,5 protsendi alumises otsas,“ seisis analüüsis.

BMW kontserni kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 2,29 miljardit eurot, mis on 33 protsenti rohkem kui eelmine aasta samal ajal. Käive suurenes sama ajaga 7,9 protsenti, 26,67 miljardi euroni.

Aktsial müügisoovitus

„Meie mured BMW strateegia (eriti elektriautode) osas jäävad ja meie arvates säilib risk, et muutused strateegias võivad survestada marginaale ja vaba rahavoogu. Me ei näe, et autosegmendi EBIT marginaal tõuseb enne 2022 vahemikku 8-10 protsenti. Brexit on risk ja see võib ebasoodsalt mõjutada tulemusi 2020 aastal,“ kirjutas Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux hinnasiht BMW aktsiale on 60 eurot, mis on umbes 18 protsenti allpool turuhinda.