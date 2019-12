Kepler Cheuvreux soovitab BMW maha müüa

Saksa autokontsernil BMW kulub aastaid enne, kui autosegmendi EBIT marginaal tõuseb vahemikku 8-10 protsenti. Lisaks on risk, et BMW vähendab enda dividendi, arvab Kepler Cheuvreux.

„Me usume jätkuvalt, et investeeringud tulevikutehnoloogiatesse hoiavad tagasi marginaalide kasvu. Autosegmendi EBIT marginaalid jäävad alla 8-10 protsendi sihtkoridori kuni 2022. aastani. On suur risk, et BMW peab oma strateegia ümber kalibreerima ja see tähendab veel suuremat koormat autosegmendi EBIT marginaalidele ning see lükkab omakorda edasi hetke, mil marginaal peaks jõudma 8-10 protsendi vahemikku,“ kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud BMW kohta käivas analüüsis.

Miks tuleks aktsiat müüa?

„Meil on jätkuvalt kahtlusi BMW elektriautode strateegia osas ning dividendi vähendamise risk on muutunud üha reaalsemaks. BMW on ainuke börsil noteeritud Saksa originaalseadmete tootja, kes pole järgmise aasta osas indikatsioone andnud, seega võib järgmine aasta pettumuse valmistada,“ seisis analüüsis.

BMW teatas detsembris, et vähendab töötajate boonuseid viiendiku võrra, et kompenseerida kulukat elektri ja isesõitvate autode programmi.

Kepler Cheuvreux prognoosib, et BMW maksab 2019 aasta eest dividendi kolm eurot aktsia kohta. 2018 majandusaasta eest maksis BMW dividendi 3,5 eurot aktsia kohta.

Aktsia hinnasiht ja soovitus jäid samaks

„Investorid on hiljuti uuesti avastanud enda armastuse BMW vastu ning arvatakse, et ettevõte on hästi positsioneeritud tulemaks toime CO2 väljakutsetega,“ kirjutati analüüsis.

Aktsiale säilitati müügisoovitus ja hinnasiht 60 eurot. See on peaaegu viiendiku allpool aktsia turuhinda.