Keskkonnast hoolivad superrikkad lõid salaklubi

Mõne aasta eest otsustasid Prantsusmaal Mulliezi suguvõsa sajad liikmed, et nad peavad võtma kliimamuutust tõsiselt. Enam kui 38 miljardit väärt üleilmse jaekaubandusimpeeriumi Auchan omanikud otsustasid, et nende investeerimisportfell peab nende vaadet kajastama.

Kliimamuutus ja selle vastu võitlemine puudutab kõiki majandusharusid. Kuid kuidas leida need õiged ettevõtted, kuhu investeerida?

"Valik on lai ja kompitseeritud," ütles Mulliezi pere rahaasju korraldava Creadivi tegevdirektor Delphine Descamps Bloombergile. Nende kaudu investeerib perekond iga aasta umbes 200 miljonit eurot. Kõik muutus lihtsaks pärast kohtumist saladusliku mittutulundusühingu Creo Syndicate liikmetega.

Tegemist on eksklusiivse kliimale suundatud investorite klubiga, mille missioon on kiirendada investeeringute voogu projektidesse, mis aeglustavad kliima soojenemist. Seltskonda kuuluvad väga rikkad inimesed. Kokku tehakse koostööd umbes 200 perekonna ja nende rahapaigutamisüksustega, kes haldavad kokku enam kui 800 miljardit dollarit. Prominentsete liikmete seast leiab investeerimislegendi Jeremy Granthami ja Renaissance Technologiese miljardärist asutaja James Simonsi poja Nat Simonsi.

Liikmeks ei saa vähem kui 100 miljoni dollari suuruse varadega perekonnad.

Liikmed vahetavad kogemusi online- ja grupiseminaridel, kus on sageli vähem kui 20 inimest. Aruatatakse innovatsiooni põllumajanduses ja teistel aladel, mis aitaksid toita kasvavat rahvastiku ja vähendada saastamist.

Kuigi sihtasutusel pole raha, mida mängu panna, tegutseb see justkui investeerimispangana hinnates aastas umbes 300 potentsiaalset investeeringut. Seni on sihtasutuse liikmed investeeringud kõike alates akude tootmisest kuni vesiniku tootmisesse.

Tegemist pole filantroopiaga, vaid investeerimisega. Eesmärk on teenida investeeringutega raha, ütles Clement. Võrreldes tavaliste investoritega on superrikastel suur eelis. Nad võivad oodata kümneid aastaid, et investeeringud hakkaks vilja kandma. Mõnede Euroopa suguvõsad on rikkad juba sadu aastaid.