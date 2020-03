Keskpankurid ja rahandusministrid rääkisid koroonaviirusest. Investorid ootasid tegusid

USA aktsiaturg ja teisedki börsid tõusid eile ja täna, kuna loodeti, et keskpangad võtavad üheskoos ette samme finantsturgude rahustamiseks ja koroonaviiruse tõttu majanduste elavdamiseks. Seda aga ei juhtunud ja USA aktsiaindeksite tuletistehingud on osa varasemast tõusust käest andnud.

„Arvestades koroonaviiruse võimaliku mõju maailma majanduskasvule, kinnitame, et kasutame kõiki vahendeid, et saavutada tugev ja jätkusuutlik majanduskasv ning seista vastu langusriskile,“ teatati USA rahandusministeeriumi kodulehele üles pandud G7 pressiteates. „Ühes tervishoiuteenuste tugevdamisele, on G7 maade rahandusministrid valmis vajadustel tegevusteks, sealhulgas eelarvemeetmeteks, kui viirusele vastamine seda nõuab. G7 keskpangad jätkavad oma ülesannete täitmist, toetades hinnastabiilsust ja majanduskasvu.“

USA keskpanga endine ametnik, kes tegeled Föderaalreservis 2007.-2008. aasta finantskriisile reageerimisega, avaldas pühapäeval väga spetsiifilise prognoosi. Pragu pankade esindusorganisatsioonis The Bank Policy Institute'i peaökonomist Bill Nelson tegi blogipostituse „ärge hoidke püssirohtu kuivana“. Tema sõnul on vaja maailma juhtivatelt keskpankadelt koordineeritud intressilangetust nagu kriisi ajal 2008. aasta oktoobris, kuid seda tegid kuus keskpanka. Lisaks võiks selles osaleda Hiina ja Hongkongi keskpangad, kuna need maad on viirusepuhangu tõttu tugevalt kannatanud.

Intressikärbe juhtub 4. märtsil, kirjutas Nelson. Ta märkis, et kõik varasemad suured koordineeritud keskpankade tegevused toimusid kolmapäeval. Nii juhtus 2007. aasta detsembris, 2008. aasta oktoobris kui ka 2011. aasta novembris. „Ainus tee, kuidas saada investoritelt positiivne reaktsioon, on teha oodatust enam,“ kirjutas ta.