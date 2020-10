Kinnisvarafond plaanib hakata ka hooldekodudesse investeerima. Algab osakute pakkumine

Osakuid pakutakse Eesti ja Leedu väikeinvestoritele ning valitud rahvusvahelistele institutsionaalsete investoritele.

Osakuid pakutakse hinnaga 1,1566 eurot. Kokku loodetakse saada 20 miljonit eurot värket kapitali ning ülemärkimise korral võib pakkumine kasvada 40 miljoni euroni.

Ettevõtte peibutab väikeinvestoreid 7-9 protsendise aastadividendi eesmärgiga. Dividendi makstakse kvartaalselt. Kokku on fondil praegu umbes 5000 väikeinvestorit, kellest enamus on Rootsist ning eestlasi on umbes 1500.

Fond investeerib ainult Baltimaade pealinnade ärikinnisvarasse. Poolaasta seisuga oli 54 protsenti fondi varadest büroopindades ja 42 protsenti kaubanduspindades.

Praegu kaastavat raha kasutataks Pirita kaubanduskeskuse ümberehituseks, CC Plaza ja Postimaja kokkuehituseks ning Vilniuses Meraki arenduseks. Lisaks jääb fondijuhi Tarmo Karotami sõnul veel raha üheks investeeringuks.

Fond otsib investeerimiseks bürookinnisvara, logistikakinnisvara ja hooldekodusid, kuid hotellide poole ei vaadata.

Lisaks omakapitalile rahastab fond oma tegevust laenude ja võlakirjadega.

Baltic Horizon fondi osakud on Tallinna börsil ja Stockholmi alternatiivturul.