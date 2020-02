Kinnisvaraportaal: kõrgeima oodatava tootlusega üürikorterid asuvad Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel

Kui korteriostu eesmärk on see kasumiga edasi üürida, tasub vaadata ka Nõmme, Lasnamäe ja Mustamäe erinevate asumite poole. Suurimate üüritootlustega korterid asuvad Nõmme linnaosas Liiva (8,8%) ja Kivimäe asumis (8,7%), Lasnamäe linnaosa Katleri (8,2%) ja Tondiraba asumis (8,2%) ning Mustamäe linnaosas Sääse asumis (8,2%).

Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuhi Laura Tammeoru sõnul on Tallinna erinevates piirkondades praegu väljaüürimiseks pakkuda 680 korterit, 25 maja ja 12 majaosa. Parima üüritootlusega asumites on välja üüritavaid kortereid aga vähe – Pae asumis neli ja Sitsis üheksa korterit.

„Üüritootlus on kõrgem nendes piirkondades, kus korterit osta on odav, kuid üürihind on võimalik määrata keskmine või kõrge, sest välja üüritavaid kortereid on vähe. Neis piirkondades ei jää korter tühjana seisma, kuna üürnikel on vähe valikuid,“ selgitas Tammeorg.