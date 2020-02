Kinnitage rihmad. Koroonaviirus võib tuua 2008. aasta finantskriisi tasemel hävingu

Koroonaviiruse levik kogu maailmas võib tuua 2008. aasta finantskriisi tasemel majandusliku hävingu.

Ka neljapäeval jätkus maailma börsidel langus. Mitmed riigis püüavad piirata viiruse levikut reisipiirangutega, sulgedes koole ning lükates edasi spordisündmusi ja ärikonverentse.

Need meetmed kuhjavad majandusse kulusid. Euroopa aktsiaturu selle nädala liikumine hakkab ulatuselt meenutama euroala võlakriis ja Kreeka 2011. aasta päästmise aegseid meeleolusid, kirjutab Briti leht Guardian.

Capital Economicsi analüüsi kohaselt võib koroonaviiruse täieulatuslikuks epideemiaks muutmisel tabada maailma kaubandus-, finantsturgude ja valuutakriis, mis ei jää kohutavuselt maha finantskriisist, kui maailma kogutoodang vähenes 0,5 protsenti.

Analüüsimaja globaalmajanduse teenuse juht Jennifer McKeown ütles, et jätkuvalt loodetakse, et viiruse levikut õnnestub piirata, mis vähendaks mõju äridele ja maadele.

„Üks hakkab siiski selgeks saama,“ hoiatas ta. „Me ei suuda prognoosida viiruse levikut ega ka seda, kui hulluks võib olukord muutuda. Pole sugugi raske näha, et võime jõuda 2008. aasta laadse olukorrani. Me muidugi loodame, et nii hulluks asjad ei lähe.“

Üha enam ettevõtteid hoiatavad, et seoses viirusepuhanguga võivad tekkida Hiina tootjatelt tarneraskused, kus tehased on viiruse leviku piiramiseks suletud. See võib aga lüüa ettevõtete kasumeid.

Suurpangad võivad sattuda ränga surve alla, kui ettevõtted ei suuda laene teeninda. Maailma võlatase on eelmisest tipust kõrgemal ja ulatub 188 triljoni dollarini. IMF on korduvalt hoiatanud, et üleilmse võlataseme ja finantssüsteemi haavatavuse pärast. Iseäranis käib see Hiina kohta, kus võib tekkida 40 protsendi ettevõtete laenude refinatseerimisega raskuseid.