Kolmas kvartal ehituses. Merko Ehitusel läks paremini, Nordeconil kehvemini

Merko Ehituse kolmanda kvartali käive kasvas aastaga 8,6 protsenti, 79,7 miljoni euroni. Puhaskasum tegi 92 protsendise hüppe 4,9 miljoni euroni. Investoreid enim huvitav aktsionäride osa koondkasumist kasvas 94 protsenti, 4,9 miljoni euroni.

Suurema osa kasumist andis korterite müük varem käivitatud projektides. Enim kortereid müüdi Vilniuses, kus realiseerus viimase paari aasta hea töö tulemus. Korteriarenduse osakaal kontserni äris on kasvanud, mistõttu kvartali tulemused võivad oluliselt varieeruda, sõltuvalt sellest, millal projektid valmivad, teatas Merko Ehitus.

„Suurema osa tänavusest kasumist on andnud korterite müük varem käivitatud projektides. Enim müüsime kortereid Vilniuses, kus realiseerus viimase paari aasta hea töö tulemus. Korteriarenduse osakaal meie äris on kasvanud, mistõttu kvartali tulemused võivad oluliselt varieeruda, sõltuvalt sellest, millal projektid valmivad," ütles Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink.

Nordeconi kolmanda kvartali käive kasvas aastaga 12,6 protsenti, 80,9 miljoni euroni. Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa koondkasumist vähenes aastaga 37,6 protsenti, 1,75 miljoni euroni.

"COVID-19 pandeemia avaldab ehitusturule ja ehitussektoris tegutsevatele ettevõtetele järjest suurenevat mõju. Uute eratellimuste maht on 2020. aasta II ja III kvartalis oluliselt langenud ning paljude pakkumuse faasis olevate objektide ehitustegevuse algus on lükkunud tulevikku," teatas Nordecon. "Tellijate poolne hinnalanguse surve peatöövõtu ettevõtetele on turu mahu languses suurenenud, kuid alltöövõtjate poolt pakutavate sisendhindade oodatud langust ei ole oluliselt toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali surve alla ja tõstnud fookusesse kontserni kulude vähendamise ning vajaduse panustada senisest suuremat ressurssi automatiseeritud digitaalsetesse lahendustesse."