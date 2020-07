Koroonapandeemia lennutab kindatootjate aktsiaid. Hinnatõus ületab ka tähelendu teinud Teslat

Supermaxi aktsia hind on tõusnud enam kui 1000%, Top Glove'i aktisa hind 389%, samas kui Tesla aktsia hind on kerkinud 259%. Ka see hinnatõus ei ole sugugi väikene.

Plahvatusliku hinnatõusu põhjus on COvid-19 pandeemia tõttu kiiresti suurenenud nõudlus isikukaitsevahendite järele.

Malaisia jaoks on selline hüppeline tõus pretsenditu. Kuid kokkuvõttes on kolme juhtiva kindatootja turuväärtus kasvanud 26 miljardi dollari võrra. Iga kümnes riigi aktsiaturule paigutatud dollar on läinud kindatootjate aktsiatesse.

„Kindatootjate hinnatõus meenutab paljuski Tesla hinnatõus, kuid tulude väljavaated on sellel sektoril Tesla omadest oluliselt kindlamad,“ rääkis Northcape Capitali fondijuht Ross Cameron, kes prognoosib, et kindatootjate kasum kasvab järgmisel aastal enam kui 100%.

Tesla aktsia sulgus reedel Nasdaqi börsil 1500 dollari tasemel, samas kui aasta alguses maksis aktsia 430 dollarit.