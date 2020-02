Koroonaviirus toob börsidele halvima nädala pärast suurt finantskriisi. Juba on tunda paanikamüüke

Börsibaromeetri Dow Jonesi tööstuskeskmise väärtus langes päevaga 4,4 protsenti, Nasdaq 4,6 protsenti ja laiem S&P 500 indeks 4,4 protsenti. Iseäranis järsuks läks kukkumine viimasel kauplemistunnil.

Seoses eilse kukkumisega on aktsiaturud korrektsioonis. See käib nii USA peamiste indeksite, kui ka Jaapani, Hiina, Hongkongi, Lõuna-Korea, Austraalia, Singapuri kui ka Tai kohta. Korrektsiooni põhjuseks on koroonaviiruse hirmud.

Mis on finantsturgudel korrektsioon? Korrektsiooniks loetakse hiljutisest tipust vähemalt kümne protsendist kukkumist. Kui kukkumise on vähemalt 20 protsenti, loetakse seda juba karuturuks ehk langustrendiga turuks.

„Investorid olid liiga optimistlikud ja nüüd võivad olla liiga pessimistlikud,“ ütles ING Hiina ökonomist Iris Pang BBCile. „Aasia turud on reageerinud aeglaselt koroonaviirusele, kuna seda peeti vaid Hiina teemaks, kuid Lõuna-Koreas ja Jaapanis on hakanud nakatumine kiiresti kasvama.“

Dow Jonesi tööstuskeskmine on nüüd samal tasemel, kus indeks liikus viimati mullu augustis. S&P 500 indeks on ära andnud viimase nelja kuu tõusu. Ka Jaapani börs on tagasi mullu oktoobrikuisel tasemel. Euroopa Euro Stoxx 50 indeks aga külastas taas mullu augustikuist taset.

Kuue päevaga on maailma börsidelt haihtunud 3,3 triljoni euro väärtuses investorite vara.

Kui varem polnud börsidel märgata paanikamüüke, siis eile hommikupoolikul algasid need USA aktsiaturul, kirjutas the Street.com See tähendab, et inimesed kardavad ja on alustanud valimatult aktsiate ja börsil kaubeldavate fondide müümist. Enam ei kaaluta ettevõtet, selle tulemusi ega uudiseid, vaid tahetekse tururiskist lahti saada.