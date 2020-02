Koroonaviiruse levik kukutas nafta hinda viiendat päeva järjest

Kardetakse, et maailma majanduskasv aeglustub ja naftanõudlus kahaneb. Brenti naftasordi hind odavnes Ühendkuningriigis täna 1,4 protsenti, 52,66 dollarini. See on madalaim hind alates läinud aasta 4. jaanuarist. USA WTI naftasordi hind langes 1,6 protsenti, 47,93 dollarini barrelist, mis on odavaim hind alates läinud aasta 2. jaanuarist.

Brenti naftasordi hind langes viie päevaga 11 protsenti, mis on suurim viiepäevane hinnakadu alates 2019. aasta augustist. WTI nafta on samal ajal odavnenud 10,8 protsenti, mis on samuti suurim viiepäevane kukkumine alates mullu augustist.

Eile ületasid esmakordselt mujal maailmas avastatud uued koroonaviiruse juhtumid Hiinas avastatut. Itaalia ja Iraan on on kujunemas kiiresti leviva haiguse uuteks epitsentriteks. USA president Donald Trump ütles eile õhtul, et koroonaviiruse oht on jätkuvalt väga madal. Aasias langesid aga aktsiad täna ikka seetõttu edasi, kuna kardetakse koroonaviirusest tekkida võivad tarnekatkestusi, karantiine ja muid meetmeid, mis aeglustuvad kaubandust ja tööstust.