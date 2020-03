Koroonaviiruse mõju Tallinna Sadamale saab olema märkimisväärne

Tallinna Sadam rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega ülemaailmse ühise eesmärgi nimel takistada viiruse levikut ning kaitsta inimeste elu ja tervist. Koos operaatoritega analüüsib ettevõte praeguste arengute mõju ning valmistub kriisi kulgemise erinevateks stsenaariumiteks. Tallinna Sadam pakub reisilaevade operaatoritele võimalust kasutada Vanasadamast lähtuvate liinide laevade puhul kriisiolukorra tõttu liinilt eemal olemise ajal sadama kaisid tasuta seismiseks.

Tallink on teatanud Tallinn-Stockholmi laevaliini ajutisest sulgemisest alates 15. märtsist, kaubavedu suunatakse Paldiski-Kapellskär laevaliinile. Hetke seisuga jääb ära üks Rootsi liini laevakülastus päevas.

Väga oluline on, et Eesti-Soome vaheline reisilaevaliiklus nii Tallinn-Helsingi kui Muuga-Vuosaari liinidel tänase seisuga jätkub, tagamaks eestlastele koju tagasi saamise võimalus läbi Soome ning naaberriikides elavate inimeste koju suundumine läbi Eesti transiidikoridori ning kaubavedu. Reisijate arvu languse tõttu on lähiajal tõenäoliselt oodata sõidugraafikute hõrendamist reisilaevade operaatorite poolt. Kuna kaubavedu säilib ja laevakülastused jätkuvad, puudutab reisijate veo katkemine vaid reisijatasu mis moodustab väiksema osa reisisadamate segmendi tuludest.