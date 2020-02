Koroonaviiruse vohamine tõi börsidele kahe aasta suurima kukkumise. Langus jõudis ka Tallinna börsile

USA Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eile enam kui tuhat punkti ehk 3,6 protsenti, 27 960,80 punktini. Laiem S&P 500 indeks langes 3,35 protsenti. Euroopa aktsiaindeks Euro Stoxx 50 käis eile alla neli protsenti nagu ka Saksamaa DAX indeks ja Hispaania Ibex 35. Täna kukkus Jaapani aktsiaturg 3,3 protsenti.

Investorid on tüüpiliselt optimistlikud inimesed ja püüdnud ebameeldivast koroonaviiruse levikust mööda vaadata. Eile aga oli finantsturgudel näha varasema lootuse murdumist, et viirus on Hiina, täpsemalt Hubei provintsi asi. Et viirus on kanda märkimisväärselt kinnitanud ka Itaalias, Lõuna-Koreas ja Iraanis, tähendab, et selle lokaliseerimine on muutunud keerulisemaks.

Et näiteks Itaalias oli näha meedias pilte, kus inimesed on poodides kauem säilivast toidukaubast riiulid suhteliselt lagedaks ostnud, julgesid eile investorid osta USAs kauasäiliva toidu tootjate aktsiaid. Eriti valusasti said pihta lennukompaniide ja kruiisilaevade omanike aktsiad.

Mõnevõrra võis olla üllatav, et langus oli väga laiaulatuslik, millest ei pääsenud ka tavapäraselt kaitsva iseloomuga sektorite esindajate nagu kommunaalmajanduse ettevõtete ja telekomide aktsiad. Põhjus võib olla selles, et kaasaajal on väga populaarne indeksiaktsiate kaudu investeerimine. Kui seda müüakse, siis avaldab see mõju kõigile indeksisse kuulvatele aktsiatele.

Kulla hind tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele, kuid on täna langenud ligi kaks protsenti, 1676,50 dollarini untsist. Turvavaradest osteti ka USA valitsuse võlakirju ja Šveitsi franki. Nafta hind kukkus eile päeva sees isegi viis protsenti, ent on täna Briti brenti naftasordi näol kallinenud 0,8 protsenti ja maksab 56,76 dollarit barrelist. USA WTI nafta hind tõusis täna 0,7 protsenti, 51,81 dollarini.