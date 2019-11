Kriisis Liibanoni võlakirjade tootlus on üle saja protsendi

Poliitiline kriis Liibanonis on visanud USA dollarites väljastatud võlakirjade tootluse üle saja protsendi, kirjutab Bloomberg.

Kui viie nädalal eest enne üleriigiliste protestide algust, mis viisid peaminister Saad Hariri tagasiastumiseni ja süvendasid niigi rasket majandusliku olukorda, oli 1,2 miljardi dollarilises mahus tuleva aasta märtsis lõppevate võlakirjade tootlus 13 protsenti, siis eile oli nende tootlus juba 103 protsenti.

Paljud võlakirjakauplejad peavad väga tõenäoliseks Liibanoni maksejõuetust.

Protestijad marssisid ka eile Beiruti tänavatel. Sõjavägi ja märulipolitsei püüdsid protestijaid laiali ajada.

Üldiselt on haruldased olukorrad, kui USA dollarites valitsuse võlakirjade tootlus on üle saja protsendi. Isegi Argentinas, kus investorid pole kaugeltki veendunud, et uueks juhiks valitud Alberto Fernandez suudab riigi majandusprobleeme lahendada, pole valitsuse võlakirjade tootlus ületanud 85 protsenti. Küll aga kerkis Venezuela valitsuse lühiajaliste võlakirjade tootlus saja protsendi kanti selleks ajaks, kui riik kuulutas 2017. aasta lõpus välja maksejõuetuse.

Liibanon on oma majanduse väiksuse juures üks maailma suurima võlakoormusega riike. Liibanon pole kunagi kuulutanud välja maksejõuetust. Enamus Liibanoni võlakirju on pankade käes.

Liibanoni keskpanga juhi Riad Salamehi sõnul on Liibanonil piisavalt raha, et maksta välja novembris lõppevad võlakirjad, mille maht on 1,5 miljardit dollarit.