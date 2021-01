Kristjan Tamla hakkab Eftenis käivitama erainvestoritele mõeldud kinnisvarafondi

„EfTENi eesmärk on pakkuda rohkem investeerimisvõimalusi eraisikutest investoritele ning mul on hea meel, et saan oma kogemuse ja teadmistega sellesse panustada. EfTEN on loomas fondi, kus eraisikud saavad paigutada oma kapitali kinnisvarasse, kasutades selleks fondifondi tüüpi instrumenti ja saades ligipääsu laiale kinnisvaraportfellile," ütles EfTEN Capitali jaesuuna ärijuht Kristjan Tamla.

„Olen siiralt rõõmus, et Kristjan liitus EfTENi tiimiga, et saaksime üheskoos EfTENi fondiportfellile hoogu anda. EfTEN on Baltimaade suurim ärikinnisvara fondivalitseja ning hiljuti laiendasime uue fondi loomisega oma tegevust elukondlikku kinnisvarasse. Järgmise sammuna avame uue fondifondiga jaeinvestorile võimalused, mis seni on olnud kättesaadavad ainult professionaalsetele ja institutsionaalsetele investoritele," kommenteeris EfTEN Capital AS-i tegevjuht Viljar Arakas.

Tamla sõnul on Eesti inimeste huvi investeerimise vastu kasvanud ning kinnisvaral on selge roll pensioniks säästmisel. „Eelmisel aastal kasvasid eraisikute hoiused 8 miljardilt eurolt 9-le ehk üle 12 protsendi. Lisaks käivitus pensionireform, mis laiendab pensioniks kogumise valikuid. Kinnisvarasse investeerimise võimalusi erainvestoril sisuliselt Eesti turul praegu ei ole, kui välja arvata kinnisvara ostmine ning selle väljaüürimine," lisas Tamla.

Uue fondi käivitamine on kavandatud 2021. aastasse ning praegu koostatakse fondi tingimusi, esitamaks need Finantsinspektsioonile. Fondil on kavas hakata regulaarselt osakuid emiteerima, nii et investorid saaksid näiteks püsikorraldusega sinna igakuiselt raha paigutada.

Enne EfTENisse tulekut töötas Tamla üle 15 aasta Swedbankis, olles viimased seitse aastat Swedbanki Investeerimisfondid AS-i juhatuse esimees. Eelnevalt töötas Tamla Hansa Investeerimisfondides juhatuse liikme ja analüütikuna ning majandusanalüütikuna Eesti Pangas ja rahandusministeeriumis. Tamlal on majandusteaduste magistri kraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Exeteri Ülikoolist.