Kui rikkaks võib saada noor investeerimisfriik?

Alates 2018. aasta lõpust investeeris 11-aastane Colin Flynn 420 dollarit Nintendo, Tesla, Apple'i Starbucksi, Boeingu, Chipotle, Nike'i, Uberi, Amazoni ja Google'i aktsiatesse.

New Jersey osariigis Woodbury linnas vanemate ja vanema õega elav Flynn on raha teeninud kooris laulmisega. Tema jõulukingisoov oli kõige muud kui tavaline – raha investeerimiseks – rääkis tema ema Kerri Sullivan.

Flynn on tark ja ta hakkas noorelt investeerima, kirjutas CNBC. Ta investeeris raha jupphaaval viie kuu jooksul. Ta on teeninud aktsiatega 119,16 dollarit, mis teeb tootluseks 28,37 protsenti.

2019. aastal tõusis USA lai aktsiaindeks S&P 500 28,88 protsenti. Seega ei jäänud Flynn palju maha aktsiaturu tootlusest.

Kui ta investeeriks iga aasta 420 dollarit sama tootlsuega, siis pensioniikka jõudes 59 ja poole aastaselt oleks tal enam kui 400 000 000 dollarit, arvutas CNBC.

Eelmise aasta oli muidugi investoritele erakordselt hea aasta. Kui ta saavutaks USA aktsiaturu pikaajalise tootluse, milleks on kümme protsenti aastas alates 1926. aastast, oleks tal pensioniikka jõudes 518 303 dollarit.

Tee, kuidas Flynn jõudis investeerimiseni, on omapärane. Ta käis koos perega Pariisis Disneylandis puhkamas. Seal nägi ta Walt Disney ausammast ja küsis selle kohta. Jutu käigus selgus, et Disney on börsifirma. Hiljem päris ta veel börsi kohta.

Edasi hakkas Colin uurima börsi ja investeerimist ja me pidime vastama paljudele küsimustele, rääkis ta ema.