Kuidas jõuda visioonist isikliku väärtpaberiportfellini?

Kui te ei tea, kuhu te tahate minna, siis ei jõua te ka kunagi kohale.

Teekond finantsvabaduseni saab alguse säästmisest ning kogutud raha nutikast investeerimisest. Selge visiooni olemasolu on eelduseks teadlikele investeerimisotsustele. Eesmärk ei tohi olla lihtne, kuid ta peab alati olema saavutatav. Kuna suurema oodatava tootlusega kaasneb investeerimise puhul alati ka kõrgem risk, siis ei tohi kunagi enda võimeid ülehinnata. Ferrariga on küll tore sõita, aga kui masin esimeses kurvis kraavi paiskub, siis läheb see lõppkokkuvõttes liiga kalliks maksma. Oluline on teada, et tänu liitintressile kahekordistub investori vara väärtus seitsme protsendilise keskmise aastatootluse korral iga kümne aastaga. Võimalikult noorelt investeerimisega alustades koguneb niimoodi pensionipõlveks igati arvestatav rahasumma.

Pane paika isiklik tulevikuvisioon

Kui isiklik tulevikuvisioon on paigas, saab hakata keskenduma sobiva investeerimisstrateegia valikule. Enne personaalse portfelli loomist tasub hoolikalt mõelda, kui palju aega ning huvi on investoril tulevikus enda investeeringutega tegeleda. Passiivse strateegia eelistamisel rahuldub investor turu keskmise tootlusega ning investeerib erinevatesse indeksitesse, kus juba mõne ostuga on võimalik saada hästi hajutatud portfell. Tegemist on kuluefektiivse lahendusega, kuid väärtpaberite ostu- ja müügiotsused peab iga investor ise tegema.

Kas valida passiivne või aktiiivne investeerimine?

Aktiivse strateegia korral püüab investor saavutada turu keskmist ületavat tootlust, kasutades selleks väärtpaberite analüüsi ning otsides soodsaid tehinguhindu. Piisava aja ning teadmiste puudumisel ei pea tingimata antud strateegiast loobuma, vaid pankade kaudu saab osta ka aktiivselt juhitavaid investeerimislahendusi, kus investeerimisotsused langetavad investori eest fondijuhid koos oma analüütikute meeskonnaga. Nii jääb investorile rohkem vaba aega, kuid investeerimisega kaasnevad kulud on samuti mõnevõrra kõrgemad.

Aktiivse investeerimise puhul rakendatakse nii top-down kui bottom-up analüüsimeetodeid. Neist esimene on strateegia, kus sobiva investeerimisobjekti leidmiseks vaadatakse esmalt riigi makromajanduslikku olukorda, seejärel valitakse sobiv sektor ning lõpuks otsitakse sektorist parimad ettevõtted. Nii võib näiteks investor paljude riikide vahel valides esmalt välja valida Saksamaa, siis autotööstuse ning lõpuks Volkswageni aktsia. Bottom-up strateegia keskendub üksikutele ettevõtetele, kellel võiks hoolimata riikide makromajanduslikest näitajatest ja sektorite vahelistest tsüklitest olla kõige suurem kasvupotentsiaal.