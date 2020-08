Kuidas koguda ja investeerida raha, isegi kui majanduslik olukord on ebakindel?

“Paljude soov on saavutada rahaline sõltumatus - olukord, kus ei pea rahaasjade pärast muretsema.” ütleb Vallo Arumäe. “Oma elu juhtimine on nagu äri juhtimine. Sa lood endale sissetulekuid ja kulutad raha. Lõpptulemusena võiks tekkida ülejääk, mida kasvama panna. See tähendab, et sa oled saavutanud punkti, kus sinu kogutud rahavarud toodavad sulle piisavalt intressi, et toetada sinu elustiili ja need tulud jätkavad kasvamist.”

Teekond rahalise vabaduseni koosneb Vallo Arumäe sõnul tegelikult lihtsatest ja väikestest harjumuste muutmisest. “See eeldab teistsugust mõtteviisi. Kui hakkame neid lihtsaid samme järjepidevalt ellu viima, siis ühel hetkel avastame, et rahalise kontrolli saavutamine ei olnudki nii keeruline, kui võibolla esialgu arvasime,” selgitab ta.

Kõige tähtsam on luua rahaline puhver

Kõige olulisem vahend oma soovitud elustiili ja rahalise vabaduse saavutamiseks on alustada rahalise puhvri loomisest. “Paljudel on uskumus, et rahalise rikkuse saavutamine on kauge ja kättesaamatu ülesanne,” räägib Vallo Arumäe. “Et vabadust saavutada, ei ole tegelikult vaja rikkust, vaid piisab ka jõukusest.”

Rikkust mõõdetakse rahas ja jõukust mõõdetakse ajas. “Rikkuse ja jõukuse definitsioonist ja nende mõistete erinevusest aru saamine on tegelikult päris oluline,” selgitab ta. “Rikkus võib olla mäetipp, aga jõukus on esimene vahelaager teekonnal mäetippu. Senikaua kuni sa tunned, et rikkuse saavutamine on võimatu ülesanne, on keeruline ka alustada mäkke ronimist ehk vajalikus suunas liikumist. Palju tähtsam esmane eesmärk on kasvatada piisavalt jõukust, et tunda ennast turvaliselt - oma igakuised kulud järgmise 6-12 kuu jooksul ära katta ka siis, kui sissetulekutega peaks midagi juhtuma.”

Raha peaks teenima meid, mitte meie raha

Jõukuse loomine tähendab, et sinu raha peab teenima sind. “Tihtipeale kasutame väljendit, et ma käin tööl ja teenin raha. Seal on sõnade tähenduses sees juba suur viga. Meie ei teeni raha, vaid raha peab teenima meid,” selgitab Vallo Arumäe.

Et jõukust arvutada, võtke oma tänane rahapuhver, mis on teil kõrvale pandud ja jagage oma igakuiste kuludega. “Kui teie säästud on näiteks 10 000 eurot ja teie igakuised kulud on 1000 eurot kuus, siis teie jõukus on täna 10 kuud,” selgitab ta lihtsustatult. “Kui teil on kõrvale pandud 4000 eurot ja 2000 eurot on igakuised kulud, siis teie jõukus on kaks kuud.”