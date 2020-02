Kuidas saada aktsia hind hüppama? Piisab maskide tootmise teatest

Ettevõte teatas, et hakkab tootma maske. Klaviatuuritootja aktsia hüppas uudise peale rekordkõrgele. Aktsia päevane hinnatõus ulatus 129 protsendini.

Enne koroonaviiruse levikut ei olnud ettevõte veel maskiäris.

Reedel tõusis Ta Yang Group Holdingu aktsia 0,69 Hongkongi dollarini. See on aktsia kõrgeim hind alates 2018. aasta novembrist. Keskpäevaseks kauplemise vaheajaks oli omaniku vahetanud 62 miljonit aktsiat. See on 275-kordne viimase kolme kuu keskmine kauplemismaht.

Ettevõte teatas neljapäeva õhtul, et nad on saanud Hiina ametiasutuselt tellimuse viie miljoni maski valmistamiseks. Ta Yang märkis, et maskid toodetakse Shenzhnenis ühe sealse tehnoloogiafirma poolt. Ettevõte püüab leida täiendavaid meditsiinimaskide tellimusi.

Varasema tegevusega pole ettevõte kasumisse jõudnud. Aastatel 2012 kuni 2018 jäi ettevõte oma tegevusega kahjumisse.