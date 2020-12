Kuidas saada sama rikkaks kui Saksa pensionär?

Kuigi praegu tundub, et 65aastaseks saamiseni on palju aega ja milleks pensioni peale mõelda, siis tegelikkuses lendab aeg kiirelt. Finantsinspektsiooni fondide ja kindlustusriskide osakonna juhi Maksim Golovatjuki sõnul on oluline pensioniks võimalusel säästa seepärast, et saada endale vähemalt selline elatustase nagu see oli töötamise ajal. "Tuleb enda jaoks selgeks teha, kui palju on võimalik iga kuu kõrvale panna. Teha veidi kodutööd ja siis otsustada, milline viis on pensioni kogumiseks parim. Ning siis seda teed ka stabiilselt käia," märkis Golovatjuk.

Investor ja naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saare märkis Finantsinspektsiooni podcastis, et tegelikkuses on säästmine lihtsalt öeldes võimalus teha elus valikuid millegi muu kui raha alusel. "Enamik inimesi otsuseid tehes mõtlevad, kas ma saan seda endale lubada, kas mul on piisavalt raha? Kui on sääste, siis on võimalik julgemalt elada ja teha seda, mis meeldib," rääkis Saare.

Eestlane on eesmärgipärane koguja

Kristi Saare sõnul on eestlased eesmärgipõhiselt head kogujad, kuid pikemas plaanis jääb tihti kogumine ja säästmine tahaplaanile. "Säästetakse selleks, et kulutada, et osta näiteks uus külmkapp. See on ka arusaadavalt vajalik. Kuid säästmist võiks siiski tuleviku eesmärgil jätkata," sõnas Saare.

Golovatjuk lisas, et statistika järgi on inimestel olemas ligi kuue kuu mahus sääste. "Suurusjärgus kuus kuud saavad inimesed elada samal tasemel, mis neil praegu on, juhul, kui nad jäävad tööta," märkis Golovatjuk.

Kristi Saare hinnangul peegeldab see statistika vaid rikkamate sissetulekuid, kes upitavad keskmist kõrgemate tasudega üles. "Mediaansääst oli minu teada jätkuvalt alla kahe tuhande euro. Paljud inimesed, kes loevad statistika kohta artikleid, et inimestel on kuue kuu sääst olemas, kuid vaadates enda kontot kaob neil motivatsioon raha säästa ja koguda ära. Sest neil seda raha arvel pole. Ja nii kaob ära ka motivatsioon kogumisega üldse alustada," nentis Saare.

Golovatjuk lisas, et samas on hea koguda midagigi, kui üldse mitte midagi. "Pensioniks säästmise puhul on oluline järjepidevus. Kui palgad ja sissetulekud on madalad, siis teinekord ei jäägi midagi alles säästmiseks," rääkis Golovatjuk ja lisas, et teine asi on ka harjumus ja selle tekitamine.