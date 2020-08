Kuld viskus üle 2000 dollari taseme, kuid põrkas tagasi alla ümmarguse numbri

Päeva sees maksis unts kollast metalli tuletistehingutes 2009,50 dollarit. Praeguseks on aga kuld odavnenud 1987,80 dollarini untsist.

Rekordtasemeni tõusu põhjuseks on turvavarade otsing kesest koroonaviiruse hoogustumist.

Juulikuu oli säravale metallile suurepärane. Kuld kallines kuiselt enim alates 2012. aastast. 11 protsendise edenemise põhjuseks oli odavnenud USA dollar ja rekordmadalad USA valitsuse võlakirjade reaaltootlused. Strateegid kaaluvad alternatiive valitsuse võlakirjadele, kirjutab Bloomberg. Nendeks on raha, ettevõtete võlakirjad, dividendiaktsiad ja kuld.

Tervishoiukriis on toonud kaasa pretsedenditud abimeetmed majanduse toetamiseks, sealhulgas madalamad intressitasemed. Kulla nõudlusele on positiivselt mõjunud kasvanud geopoliitilised pinged.

„USA valitsuse 10-aastase võlakirja reaaltootluse langus on põhiline kullahinna vedaja,“ ütles Commonwealth Bank of Australia analüütik Vivek Dhar. „Turvavarade otsimise põhjuseks on kartus, et Covid-19 nakatunute arvu kasv kogu mailmas lööb majanduskasvu väljavaateid, kuid ka USA-Hiina pingete kasv.“