Kümme pöörast börsipanust, mis tõi tegijatele miljoneid või isegi miljardeid

Kuid see ei garanteeri panuseid tehes edu. George Soros peaaegu murdis 1992. aastal Briti keskpanga. Hiljuti teenis kõvasti riskifondijuht Bill Ackman panusega, et koroonaviirus kukutab aktsiate hindu. Selle panusega tegi ta 27 miljonist dollarit 2,6 miljardit dollari suuruse kasumi.

Celebrity Net Worth pani kokku kümme paremini väljakukkunud tehingut.

Miljardärist riskifondijuht Bill Ackman tunnetas, et koroonaviiruse piirangud ja koondamised võivad pakkuda aktsiaturul langusele panustades korraliku teenistust. Tänavu märtsis tehtud panused muutsid 27 miljoni dollari suuruse positsiooni 2,6 miljardi dollari suuruseks kasumiks. Ta uskus, et võlamull lõhkeb ja investorid pagevad riskantsematest väärtpaberitest. Tal oli õigus.

2003. aastal tegi naftakaupleja Andrew Hall pikajaalise naftapanuse, mis teenib kui nafta hind tõuseb viie aasta jooksul mingi hetk sajale dollarile barrelist. 2008. aastal tasus see ära, nafta hind jõudis saja dollarini ja Hall teenis oma tööandjale Philbrole sada miljonit dollarit. Sellest teenitud rahast sai ta hiiglasliku osa oma kontole.

Kakskümmend aastat tagasi investeeris Briti riskifondijuht Neil Woodford tubakatöötuse ettevõtete aktsiatesse. Need olid enne esimest internetiaktsiate mullu lõhkemist kukkunud. 2014. aastaks teenis fond British American Tobacco panusega enam kui 20 protsendist aastatootlust.

Eelmise finantskriisi ajal 2009. aastal tegi riskifondijuht David Tepper olulise panuse. Ta tegi suured investeeringud Bank of Americasse ja teistesse hättasattunud ettevõtetesse. Ta ostis hiiglaslikus mahus kehvas seisus pangavarasid. Panus lõppes fondile seitsme miljardi dollari teenimisega.

Simon Cawkwell on kursivahedele panustaja, kes 2007. aastal prognoosis panga Northern Rock hävingut. Ta teenis selle panga laenatud aktsiaid müües 1,2 miljonit dollarit.

Investor Louis Bacon investeerimis 1990ndatel naftasse, sest uskus, et esimene Iraagi sõda mõjutab nafta hinda. Tal oli õigus. Ta teenis investeeringuga 86 protsendise tootluse.

Paul Tudor Jones oli üks vähestest inimestest, kes prognoosis 1987. aastal musta esmaspäeva nimelist börsikrahhi. Riskifondijuht müüs aktsiad lühikeseks (müüs laenuks võetud aktsiaid, teenides aktsiahinna kukkumiselt) ja teenis investoritele 200 protsendise tootluse ja sai saja miljoni dollari suuruse isikliku tasu.