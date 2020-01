Kurioosum? Briti naela väärtus võib tänu brexitile tänavu hoopis tõusma hakata

Nael võib tõusta tänavu 1,65 dollarini, ütles Cribstone Strategic Macro asutaja Michael Harris. Naela võimaliku tõusu põhjuseks peab ta seda, et investorid avastavad Ühendkuningriigi pikaajalise potentsiaali.

„Põhimõtteliselt on kõik Ühendkuningriigi osas ootel, kuid see võib tuua hiiglasliku nõudluse, kui riigi suuna osas saabub selgus, mis võib tekitada omakorda investeerimisideid,“ märkis ta. „Ja siis nael hüppab. Ja sellest tuleks maailma üks suuremaid valuutakursitõuse.“

Täna liigub Briti nael 1,31 dollari kandis.

Harris rääkis CNBCile, et ta ei usu Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljakukkumisse, milline risk on naela kurssi sisse arvestatud.

„Ma ei tea, kas nael hakkab maksma 1,55 või 1,75 dollarit, aga seda ma tean, et nael läheb kalliks,“ lausus ta. „Ehk läheb sellega 18 kuud või siis 24 kuud, aga see on küll täielik absurd, et inimesed räägivad pärast valimisi ikka veel kokkuleppeta brexitist.“