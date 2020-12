KUULA | „Soraineni sagedus”: Koroonakriisi ajal ei ole investorite raha turult kadunud, vaid liikunud „COVIDi-kindlamatesse“ sektoritesse

„Balti riikidest on Eestis kindlasti iduettevõtjate kogukond kõige paremini välja kujunenud. Idufirmade käsutuses on tasuta korralik mudeldokumentide andmebaas, mis aitab ettevõtlusega alustada. Abiks on ka augustis jõustunud äriseadustiku muudatused, mis kaotasid nt osa müügitehingu kohustusliku notariaalse vormi nõude,“ lisas vandeadvokaat Lauri Liivat.

„Kui koroonakriis kevadel algas, oli minu hüpotees, et investorite raha hakkab kokku kuivama. Selgus aga, et raha on liikunud hoopis teistesse sektoritesse, nagu e-kaubandus, tervishoid, finantstehnoloogia – kõik need valdkonnad on saanud väga suure tõuke. Investorid hakkasid meile ise kirjutama,“ kirjeldas Markus uudseid makselahendusi pakkuva idufirma Montonio Finance olukorda kriisi ajal. Ettevõte kaasas suvel pool miljonit eurot nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt investoritelt, et kinnitada kliendisõbraliku järelmaksulahendusega kanda kõigepealt Eestis ja Leedus ning seejärel vallutada Skandinaavia ja Kesk-Euroopa turud.

„Kõige tähtsam on hoida oma tagatuba korras enne, kui raha hakkad kaasama – osanike leping, töölepingud jne. Väga palju aitab siin alustava ettevõtja materjalide pakett, mille on kokku pannud Startup Estonia ning Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon koostöös advokaadibüroodega. Teiseks on tähtis julgus – julgus küsida ja julgus välja minna,“ lisab Markus.

„Kuna idufirmal alustamise faasis väärtust veel ei ole, vaid see alles luuakse tulevikus, on tähtis sõlmida asutajate leping, kus lepitakse kokku omavahelised kohustused – mida iga osapool peab tegema, et oma osa aja jooksul välja teenida. Lisaks on nii asutajatel kui ka investoritel oluline jälgida, et oma osalust liiga kiiresti käest ära ei antaks. Investeerimisringe tuleb tõenäoliselt mitmeid ja osalus ei tohiks kahaneda liiga väikseks liiga ruttu. Samuti on oluline tagada, et intellektuaalomandi õigused jääksid ettevõttele,“ loetleb Lauri õiguslikke aspekte, millele tuleks kindlasti idufirma loomisel ja juhtimisel tähelepanu pöörata.

