LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Konverentsil "Võti ärimaailma" jagatakse kogemusi ja nõuandeid, kuidas finantsmaailmas läbi lüüa

Ürituse eesmärk on kuulajatele edasi anda sõnum: “hakkame tegutsema”. Konverentsil räägivad korp! Sakala mehed enda tegevusvaldkonnast ning jagavad kogemusi ja nõuandeid, kuidas nad on jõudnud sinna, kus täna on.

Konverentsil esinevad korporatsioon Sakala vilistlased:

• Mihkel Stamm, Estateguru tegevjuht

• Maario Laas, konsultatsioonifirma WiseCounter OÜ asutaja ja konsultant

• Janer Gorohhov, Veriffi kaasasutaja

• Kristofer Vähi, finantsturgude ekspert ja Investeerimisklubi auliige

“Konverentsil räägin sellest, miks peaksid kõik inimesed investeerima, miks see pole ka teemakaugele inimesele ületamatu katsumus, millised on peamised põhitõed ning kuidas ja kuhu saaksid tavalised inimesed finantsturgudel investeerida.“ mainis vilistlane Kristofer Vähi.

Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon. Korp! Sakala sihiks on tugevdada akadeemilist ühtekuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele.