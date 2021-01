Leedu börsil noteeritud paberitootjat ähvardab suur trahv

Pea aasta eest toimunud Kura lahe reostuse skandaal on jõudnud uurimise lõppfaasi. Grigeo Klaipeda on lasknud reovett loodusesse ning võib selle eest saada 5 miljonit eurot trahvi. Lisaks on välja toodud, et vastutavaid töötajaid võib oodata kuni kuueaastane vanglakaristus.

Leedus, Klaipedas asuv Grigeo paberitööstus oli läinud aasta alguses terava tähelepanu all, sest avalikuks tuli, kuidas suur tööstusettevõte on tahtlikult reovett ilma puhastamata otse merre suunanud.

Leedu keskkonnaminister Kęstutis Mažeika on hinnanud, et keskkonnakahju võib ulatuda 60 miljoni euroni, vahendas Leedu Delfi.

Leedu tarbijaorganisatsioonid kutsusud Grigeo toodete ostmisest loobuma. Paberitööstus toodab paberitööteid näiteks Grite kaubamärgi all, mida müüakse ka Eestis.