Leedu energeetikaettevõtte kõik aktsiad on juba märgitud

Institutsionaalsetele ja Balti väikeinvestoritele mõeldud aktsiapakkumises oli juba eile nii palju nõudlust, et kõik aktsiad ostetakse ära, teatasid aktsiapakkumise läbiviijad.

Investeerimispankurite sõnul peetakse aktsiapakkumist edukaks, kui osta soovitakse vähemalt kaks korda pakutust rohkem aktsiaid.

Vilniuse ja Londoni börsile minema ettevõtte turuväärtuseks võib kujuneda 1,7 kuni 2,1 miljardit eurot.

Olukord, kus keset aktsiapakkumist avaldatakse informatsioon pakkumise täismärkimise kohta, on Baltikumis tavatu, ütles Coop Panga aktsia IPOt korraldanud Lauri Lind.

„Kui see info tehakse kõigile võrdsetel tingimustel kättesaadavaks, pole selles probleemi," märkis ta. „Eks see ole korraldajate maitse küsimus."

Väikeinvestorid langetavad kindlasti märkimisotsuse omadel asjaoludel, aga arvestada tuleb sellega, et valdavalt märgitakse pakkumine välismaiste investeerimisfondide poolt, kellele võib sobida stabiilse äri puhul ka madalam dividenditootlus.

„Lisaks ei maksa unustada, et mujalt vaadates on Baltikum ka keset kroonakriisi väga stabiilse makrokeskonnaga, kus riigivõlg on veel madal," lausus ta.

Aktsiaid saab märkida kuni 1. oktoobrini ja pakkumise esialgsed tulemused võivad selguda 2. oktoobril.