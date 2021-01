Legendaarne külmikutootja tahab börsilt lahkuda, sest seal pole enam mõtet olla

Ettevõtte tegevdirektori Mindaugas Sologubase sõnul on ettevõtte börsilt lahkumine loogiline valik, kuna 91 protsenti aktsiatest on ühe aktsionäri käes. "Me ei saa börsil olekust kasu, kuid maksame päris börsil oleku eest," lausus ta.

"Kulud ei seisne ainult börsitasus, vaid ka kvartaliaruannete valmistamises, audiitori tasudes, vastavuskontroli spetsialistide palkades ja nõukogu liikme tasudes. Tulevik toob aina kulusid juurde seoses uute nõuete kehtestmisega. Me suudaks seda raha paremini kasutada uute toodete arendamisel," leidis Sologubas.

Aktsionäride üldkoosolek kutsuti kokku 11. veebruariks. Snaige aktsia langes täna 10,5 protsenti, 0,204 euroni.