LHV aktsiamängu võitis esmakordselt koolinoor, kes jättis seljataha üle 6500 konkurendi

Novembri teisel päeval USA turgudele sisenenud börsihaid on selleks korraks kauplemise lõpetanud. Kolmenädalase kauplemisperioodi sisse jäid nii börsifirmade tulemuste avaldamise hooaeg, USA presidendivalimised kui ka mitmed positiivsed uudised koroonavaktsiini edusammudest, mis kõik turu korralikult liikuma panid.

Heitlus esikohale kujunes äärmiselt tasavägiseks ning liider vahetus mängu vältel pidevalt. Viimasel nädalal rebisid teistest ette Romeo Rebel ja Joonas Hendrik Kokamägi, kellest esimesele otsustaval hetkel tehtud panused Teslale ka lõpuks napi 82,14 dollariga ajaloolise võidu tõid. Kolmanda koha saavutanud Leida Põhako jäi esimestest juba üle 2000 dollari kaugusele.

Romeo võidu teeb eriliseks fakt, et tegemist on vaid 18-aastase investeerimishuvilisega, kes jättis seljataha üle 6500 konkurendi ja kasvatas oma portfelli kolme nädalaga 47,48%.

LHV maaklertegevuse juht ja „Börsihai" mängu üks peakorraldajaid Sander Pikkel tõdes, et mängu võitmine on läinud iga aastaga järjest keerulisemaks. „Esiteks suur tänu kõikidele osalejatele ja palju õnne võitjatele! Oli tõeliselt positiivne üllatus, et mullune osalejate rekord ületati pea 2000 portfelliga. See tähendab, et huvi investeerimise vastu on eestlastes hoogsalt kasvamas, aga ka konkurents „Börsihail" tiheneb iga aastaga," lausus Pikkel.

„Eriti rõõmustav on näha, et huvi „Börsihai" vastu kasvab noorte ja õppeasutuste seas. Alla 19-aastaseid koolinoori osales tänavu juba üle 1100 ning esindatud oli 55 õppeasutust. Enim osalejaid leidis Tallinna 21. Kooli, Saku Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi ridadest," lisas Pikkel.

Rekordiline oli 19. korda toimunud aktsiamäng ka osalejate kogutootluse poolest. Lausa 60% portfellidest lõpetasid mängu plusspoolel, mis näitab, et kauplemiseks valitsesid igati soodsad tingimused. Oma portfelli pea 12 000 dollari võrra kasvatanud Romeo Rebelile tõi võidu peaasjalikult tulemustele panustamine.

„Börsihai 2020" tiitli võitnud Romeo Rebel saab auhinnaks 3000 eurot, kaks piletit Investor Toomase konverentsile, Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõiguse üheks aastaks ja investeerimisteemalise raamatu. Koolinoorte auhind läheb seega 18-aastase Rebeli järel noorte hulgas teise tulemuse saavutanud ning üldarvestuses 25. kohal lõpetanud Mihkel Kalininile. Tema saab auhinnaks 300 eurot ning samuti Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõiguse aastaks ja investeerimisteemalise raamatu.