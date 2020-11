LHV: mis on pensioni investeerimiskonto ja kellele see on mõeldud?

Mis on PIK?

Pensioni investeerimiskonto (PIK) on alternatiiv pensionifondile. See on uus võimalus hoida ja kasvatada oma pensionivara II pensionisamba süsteemi sees.

PIK on põhimõtteliselt üks arvelduskonto, kuhu selle omanik suunab oma regulaarsed sissemaksed tulevase pensioni heaks (2% + 4%). Lisaks saab ta PIK-ile kanda oma seni II sambasse kogutud pensioniraha.

II pensionisambasse kogutud raha PIK-ile suunamine erineb raha täielikust väljavõtmisest, sest PIK-ile kantavalt summalt ei tule maksta tulumaksu. Kes aga võtab kogutud raha pensionifondist välja ja seda PIK-i ei suuna, see tähendab lahkub II sambast, see maksab summalt 20% tulumaksu ning ei saa kümne aasta jooksul II samba süsteemiga uuesti liituda.

Mida PIK-iga teha saab?

Kui PIK-il on juba raha, võid hakata seda ise investeerima kas parima tootlusega noteeritud väärtpaberitesse (nt aktsiad, võlakirjad, indeksifondid), investeerimisfondidesse või näiteks hoiustesse (täpsed investeerimispiirangud on kirjeldatud tulumaksuseaduses §- 17 1). Soovi korral ei peagi seda raha investeerima - seda võib ka lihtsalt kontole koguda. Sel juhul tasub arvestada, et riskitakse inflatsioonikuradile allajäämisega. Seega annab PIK konto võimaluse juhtida oma pensionivara ise, investeerides seda enda äranägemise järgi.

PIK-i suurim eelis, mis kehtib ka pensionifondi investeerides, on riigi pakutav 200% võimendus. See tähendab, et suunad igal kuul 2% oma brutopalgast PIK-ile ning riigipoolse panusega, 4% brutopalgast, siis raha automaatselt kolmekordistub. Kui näiteks kuupanus on 50 eurot, siis riik lisab 100 eurot juurde - pole paha viis oma vara kasvatada.

Kogutud raha saab PIK-ist (nagu ka II samba pensionifondist) igal hetkel välja võtta. Sellest soovist peab teatama vähemalt 5 kuud ette ja sel juhul peab lahkuma ka II pensionisambast.

Kellele on PIK mõeldud?

PIK on mõeldud julgele, iseseisvale ja riske hinnata oskavale investorile. See on parim lahendus just neile, kes ei ole leidnud endale sobivat pensionifondi, kuid soovivad pensionivara kasvatamist jätkata nii, et saaksid kasutada riigi pakutavat võimendust.