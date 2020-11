LHV pank teeb juhtkonnas vangerdusi

LHV Panga uueks juhiks on saamas Kadri Kiisel.

Juhtkonnamuudatused peaksid teoks saama 20. jaanuaril 2021.

LHV on selgemalt eraldamas LHV Panga seniseid äritegevusi Ühendkuningriigis ja äritegevusi Eestis ning asub looma rahvusvaheliste maksevahendajatest klientide teenindamiseks uut krediidiasutust. Hetkel on tütarettevõte asutamisel, sellele järgneb ettevõtte mehitamine, kapitaliseerimine ja krediidiasutuse tegevusloa taotlemine.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul võimaldavad ettevõttesisesed muudatused erinevaid strateegilisi ärisuundi kiiresti edasi arendada. "Soovime LHV pikaajalist kasumliku kasvu eesmärki saavutada lisaks Eestile ka rahvusvaheliste turgude kaudu. Meie Ühendkuningriigi äritegevus rahvusvaheliste maksevahendajate teenindamisel on kasvav ja kasumlik. Väljakujunemata konkurentsiga, tehnoloogiliselt nõudlik ning uue põlvkonna finantstehnoloogia ärimudelitele keskenduv ärisuund nõuab tugevat fookust, aga toob kaasa ka kõrge ärimahtude suurenemise potentsiaali. Selle ärisuuna eraldamine iseseisvaks krediidiasutuseks loob väärtust nii klientidele kui ka LHV investoritele."

Kadri Kiiselil on kogemused LHV jaepanganduse valdkonnas ning eraldiseisvalt väikefinantseerimisele keskenduva LHV Finance'i juhtimisel, seniseid tegevusi oluliste projektide vedamisel ning keskendumist parimale kliendi rahulolule. Kadri juhtimisel jätkab pank pikaajalist klientide arvu ja ärimahtude kasumlikku kasvatamist ning klientidele parima teeninduse ja pideva innovatsiooni pakkumist," ütles Madis Toomsalu.

Kadri Kiisel on alates 2018. aastast juhtinud juhatuse liikmena AS-i LHV Pank jaepanganduse valdkonda, samuti juhatajana AS-i LHV Finance. Kiisel töötas alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiisel ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse. Kadri Kiiselile kuulub 2094 AS-i LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 39 826 AS-i LHV Group aktsiat.