LHV: pankade taha ei jää kindlasti pensioni investeerimiskonto tegemine

„Oleme ka arvestanud võimalusega, et see investeerimiskonto rakendub ajaliselt hiljem, kui rakendub üleüldine reform. Loodame, et see ajaauk ei saa olema väga pikk," ütles Helme.

Joel Kukemelk LHVst pole nõus, et asi võiks jääda pankade arenduste või huvipuuduse taha.

„Pankade taha ilmselt pensioni investeerimiskonto tegemine küll ei jää,“ ütles LHV varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk. „Pankadel on kindlasti selle uue toote vastu huvi olemas. Pigem võib probleemiks saada pensionikeskuse ja MTA arenduste tegemise kiirus, sest nendeta ei hakkas süsteem tööle.“

Ta lisas, et inimestel võib juhul kui pensioni investeerimiskonto jõustub hiljem ülejäänud pensionireformist jääda ekslik mulje, et investeerimiseks tuleb kõigepealt teisest sambast raha välja võtta. Siis ei saa aga kümne aasta jooksul uuesti teise sambasse raha koguma hakata.

Seda, et rahandusministeerium saatis valitsusse pensionireformi muutmise eelnõu, kus seletuste muutmise tabelis olid vaid ministeeriumite ja MTA ettepanekud, millest osade osas oli ministeerium poolt, kuid turuosaliste 179 tehtud ettepanekut seal polnud üldse, ütles Kukemelk, et rahandusministeeriumil oli liiga vähe aega, et teiste eelnõuettepanekuid oleks jõutud ministeeriumis arutada.

„Sisuliselt jõuti muuta komasid ja punkte, mitte sisulisi muudatusi, mis peaksid arutusele jõudma Riigikogus,“ lausus ta. „Muidugi oleks seaduseelnõu menetuslikult olnud lihtsam, kui kõik ettepanekud oleks rahandusministeeriumis läbi analüüsitud ja sisuline seisukoht võetud. Ma loodan, et mõni ettepanek 179-st, mis ei jõudnud tabelisse, ikka jõuab seadusesse. Kahe päeva jooksul polnud seda rahandusministeeriumis sisuliselt võimalik läbi vaadata.“