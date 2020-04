LHV tahab kasvada, aga mõnikord peab sammu aeglustama

Kuigi meie tulud võrreldes 2019. aastaga kasvavad, peame varasema finantsplaaniga võrreldes tulude eesmärki vähendama, kuid osaliselt suudame langust katta peamiselt värbamiste ja mõningate investeeringute edasilükkamisest kokkuhoitud kulude arvelt. Samal ajal soovime jätkata võimalikult tugeva ja tervikliku meeskonnaga, et hilisemaid kasvuambitsioone taas realiseerida, teatas LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga on vähendatud ärimahtude kasvu, suurendatud oluliselt laenuallahindluste mahtu ning sellest tulenevalt langetatud kasumiprognoosi, teatas LHV eraldi börsiteates.

"Uuendatud 2020. aasta finantsplaani koostamise eeldusteks olid majanduskeskkonna järsk halvenemine, laenumahtude kasvu selge aeglustumine ning laenude allahindluste mitmekordne kasv,“ märkis Toomsalu. „Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Realiseerunud on süsteemne risk, mille tulemusena on peaaegu kõik ettevõtted seotud kellegagi, kes ei suuda oma kohustusi õigeaegselt täita. Süsteemse riski realiseerudes on pankade ainumõeldav käitumine pakkuda laenuklientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Teisiti käitudes tekiks ahelreaktsioon, kus iga hinna eest tasutud laenumaksete arvelt võidakse jääda võlgu töötajatele, tarnijatele ja partneritele, mille kaudu nõrgestataks kogu majandust.“

Laenude tagasimaksed on aeglasemad. Pank annab laenu edasi

Olemasolevate laenude tagasimaksed on planeeritust aeglasemad. Uute laenutaotluste arv on selgelt langenud, aga LHVs jätkame laenamist ka kriisi sügavaimas punktis, seletas ta. Peame õigeks läheneda laenuotsustele kliendipõhiselt – ja seda nii majandusbuumi kui ka kriisi ajal. Eesti majandus vajab taastumiseks finantseerimise osas avatud mõtlemist, lisaks jääme taolise suhtumisega lojaalseks oma klientidele. Kokkuvõttes tähendavad planeeritust aeglasemad laenude tagasimaksed ning teatud mahus uute laenude väljastamine, et LHV laenuportfell kasvab ka 2020. aastal.

Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Sõltuvalt tavapärase elukorralduse taastumisest prognoositakse käesoleva aasta majanduslanguseks 5-20%. Nagu ka finantskriisi püütakse praegust majanduse kukkumist ravida keskpankade kaudu pretsedenditul kiirusel suurendatava rahapakkumise abil.