LHV vastas Swedbankile. Ka selles pangas saab teha tasuta Balti aktsiatehinguid

Nüüd piisas sellest, et Swedbank kaotas Balti väärtbaberite tehingutasu ja LHV reageeris. Alates tänasest saab LHVs teha Balti aktsiatehinguid tasuta.

„Pensionireformi arutelude taustal on investeerimine muutunud Eestis igapäevaseks jututeemaks. Seetõttu on just praegu parim aeg tuua uusi inimesi investeerimise juurde,“ ütles LHV investeerimisteenuste juht Martin Mets. Tehingutasud kaovad Balti aktsiate müügi- ja ostutehingutelt nii eraklientide kui ka ettevõtete jaoks.

„Aktsiatesse investeerimist on kõige lihtsam alustada tuttavate ettevõtete väärtpaberitega, näiteks ostes LHV, Tallinna Kaubamaja või Merko Ehituse aktsiaid. Seepärast otsustasimegi Balti börside suurima maaklerfirmana astuda sellise sammu ning pakume ainsana Baltikumis klientidele nii tasuta aktsiatehinguid kui ka piiranguteta tasuta väärtpaberite hoidmist. Loodame selle kaudu jõuliselt suurendada investorite hulka Eesti elanike seas ning elavadada märgatavalt Tallinna börsielu,“ lisas Mets

Lisaks haldustasudele ka tehingutasude kaotamine võimaldab investoritel Balti aktsiatesse investeerida ka väiksemate summadega. „Kliendid saavad Balti aktsiatesse investeerida kasvõi ühe euro kaupa kartmata, et tehingutasud investeeringule jälje jätavad. Nüüd võivad investorid riskide hajutamiseks näiteks kasvõi iga nädal 10 euro eest Balti aktsiaid osta, mis varem oli tehingutasude tõttu ebamõistlik. Just järjepidev ja pikaajaline investeerimine on parim strateegia investorile, kes ei soovi igapäevaselt börsidel kaubelda,“ tutvustas Mets.