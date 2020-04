Lõhmus Tallinki pakkumisest: laenupakkumise ülevõtupakkumiseks maalimine on täielik absurd

Ma arvan, et nii meie kui Tallinki baasstsenaarium on selline, et majandus taastub.Ma arvan, et Tallink hakkab mingil hetkel tootma üheksakohalise numbriga EBITDA-kasumit. Sellega saab teenindada ka võlgasid.

Kui ei oleks lootust maksumaksja rahale, siis oleks väga vastutustundetu öelda, et ei mingil juhul. Vastus võiks olla tänan, me praegu ei taha, kuid oleme valmis soovi tekkides rääkima.

Kui istuksite teisel pool lauda ja paneks ennast Infortari juhtide rolli, mida teeksite? Kui on võimalik saada riigilt laenu, kas kaaluksid teie tehtud pakkumist või mitte?

Ma olen sellega päri, et kui keegi LHVle ütleks, et me me ei pea mingi aeg makse maksma, siis vaevalt me selle vastu protestiksime. Mulle on tulnud palju toetavaid emaile. Ühes kirjutati, et me võiks maksumaksja sõbra aastaauhinna saada. Ma ei tea riigiabi seaduseid, aga ma ei imestaks kui öeldakse, et saate laenu aga siis võib tekkida tõrkeid. Pool Tallinki ärist on väljaspool Eestit. Ettevõtete pooldumiste puhul küsitakse ka konkurentidelt, et kas neil on vastuväiteid. Võimalik, et koroonaolukord kergendab kuidagi tehinguid.

Kui ma oleks ettevõte juht, siis ma ei põletaks sildasid. Me ei kavatse Talllinki üle võtta, pole sellest sõnagi rääkinudki. Parim tõrje on öelda, et see pakkumine on avatud. Tallink või Infortar võib selle põhjal teha aktsionäridele pakkumise. Meie poolest võiks riik samadel tingimustel liituda pakkumisega.