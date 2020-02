Luminor tõi turule uue investeerimisplatvormi

„Baltimaade inimesed investeerivad viis korda vähem kui EL-is keskmiselt. Osaliselt on see tingitud investeerimisprotsessi keerukusest, kuid tihti ka suurtest miinimumsummadest investeerimisel,“ ütles Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov. „Meie lahendus aitab investeerimisega alustada kõigil, kes seda soovivad, sõltumata kogemusest. Luminor Investor pakub lihtsat kliendikogemust, et ka algajad saaksid investeerimist alustada ja omas tempos sääste kasvatada. Positiivne on seejuures ka väike minimaalne investeering, alustada saab saja euroga.“

Skvortsovi sõnul on investeerimisplatvormist kasu ka kogenud investoritele, kes hindavad juurdepääsu ettevõtete finantsteabele, uudistele ja varasematele tulemustele. „Andmete hulk Balti turul on enneolematu ja see on tasuta,“ täpsustas Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht.

Klientide käeulatuses on enam kui 12 000 aktsiat, 800 börsil kaubeldavat fondi, 400 investeerimisfondi ja 1300 võlakirja, mis on hoolikalt valitud, et välistada keerukad finantsinstrumendid. „Oleme näinud palju vaeva, et ka teenustasud oleks selgelt nähtavad, mõistetavad ja võrreldavad. Soovime investoritele anda selge ülevaate, mille eest nad maksavad,“ sõnas Skvortsov.

Luminor Investor on kasutatav kõigis nutiseadmetes.