Maailma rahaguru on mures: tulemas on panganduskriis

"Suur panganduskriis on saabumas... Mis te arvate, miks Warren Buffet likvideerib oma positsioone suurpankades (ning investeerib järsku kulda)? Pangad on pankrotistumas ning suur panganduskriis on peagi kätte jõudmas," säutsus Twitteris Kiyosaki.

Kiyosaki valmistub kriisiks kulda ja hõbedat kogudes

“Maailmakuulus rahaguru on kardetud stsenaariumi teoks saamise päeva ette aimates varunud aastaid kulda ja hõbedat, mida ta hoiustab Šveitsis ja Singapuris ja mis annab talle maksimaalse vabaduse alustada elu endale meelepärases kohas uuesti,” ütleb Adrian Bachmann, kes on on Tavidi uute turgude peaanalüütik investeerimiskulla valdkonnas, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud EBS-i magistriõppes ärijuhtimist ning töötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris.

Bachmanni sõnul on kuld ja hõbe ainsaks kriisikindlaks turvavaraks ning Kiyosaki kavatseb jätkata kulla ostmist sõltumata sellest kas selle hind langeb 1000 dollarit või tõuseb 15 000 dollari peale. Kiyosaki sõnul on tema elutööks olnud kapitalismi kaitsmine, ent USA on seilamas sotsialistlikul kursil.

Kommertspankade finantssüsteem variseb kokku

"Olukord kus Föderaalreserv kannab inimeste kontodele massirahutuste puhkemise vältimiseks raha näitab, et hakkame jõudma lõppvaatusesse ning aeg on otsa saamas – kui rahanduskrahh saabub on põhiliseks varanduslikuks näitajaks kui palju kulda, hõbedat ja bitcoine kellelgi parasjagu on,” ütleb Kiyosaki.

Tema käsitluse kohaselt on kuld "Jumala raha" ning bitcoin "rahva raha", mis mõlemad pakuvad varalise positsiooni säilimist väljaspool keskpankade ja kommertspankade poolt kontrollitud finantssüsteemi, mis autori prognooside kohaselt peagi kokku variseb.