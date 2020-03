Merko Ehitus: välistatud ei ole asutuste ja osade ettevõtete töö täielik halvamine mingiks perioodiks

Ka ehitusprotsess sõltub otseselt tarneahelate toimimisest ja küsimus ei ole ainult Eesti või teiste Balti riikide siseriiklike meetmete mõjus, vaid üle-Euroopaliste ja globaalsete tarneahelate toimimises, kus katkestused on vältimatud.

„Samuti on häiritud ametiasutuste, ehitusjärelevalve ja teiste ehitusprotsessi osalejate töö. Hetkel tegeleme võimalike probleemide kaardistamisega,“ lausus Trink. „Välistatud ei ole asutuste ja osade ettevõtete töö täielik halvamine mingiks perioodiks. Kui kusagil tekivad reaalsed probleemid tarneahelas või bürokraatias, siis loodame saavutada mõistlikud kokkulepped kõikide osapooltega.“

Meetmete mõju ehitusturule saab olema tuntav, aga selle suurust on keeruline ennustada. Sõltub, kui palju tellimusi investeeringute ja arendusprojektide edasilükkamise tõttu vähemaks jääb, aga kindlasti neid vähemaks jääb.

Milline saab olema praeguse kriisiolukorra mõju kinnisvaraturule, sõltub muuhulgas väga palju pankade otsustest. Kindlasti näeme ettevõtteid, mis satuvad raskustesse.

Kõigile töötajatele, kellel on võimalik kodust töötada, on antud suunis seda ka teha. Samuti on Merko Eesti, Läti, Leedu ja Norra tütarettevõtetele antud suunis jälgida oma riigi terviseametite juhiseid. Plaanitud välisreisid on tühistatud.

Meeleolu ettevõttes on töine. Keerulised olukorrad liidavad ning kaalutletult ja toetavalt tegutsedes saame hästi hakkama.