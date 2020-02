Merko Ehituse käive kahanes ning omanikud saavad oodatust oluliselt väiksema dividendi

Trink on rahul et vähenenud müügitulust hoolimata suudeti kasumlikkust parandada tänu täpsemale ehitusprojektide valikule ning meeskonna efektiivsusele. „Aasta puhaskasumi numbrit mõjutas 2018. aastaga võrreldes oluliselt suurem tulumaksukulu seoses dividendide väljamaksmisega,“ kommenteeris Andres Trink 2019. aasta tulemusi. Kontserni 12 kuu maksueelne kasum oli 20,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 2,8%.

Kinnisvaraarenduse ärisuuna osatähtsus kontserni tegevuses on jätkuvalt kasvanud, moodustades neljandas kvartalis ligi 47% kogu kontserni müügitulust. Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu oli 2019. aasta neljandas kvartalis 46,5 miljonit eurot ning 12 kuul kokku 70,1 miljonit eurot. Merko müüs neljandas kvartalis 276 ja aastas kokku 482 korterit ning vastavalt 13 ja 24 äripinda. „Korteriturg Tallinnas, Riias ja Vilniuses on stabiilne ning meie fookuses on jätkuvalt eeskätt suured arendusalad, kus saame luua tervikliku elukeskkonna ning käivitada ja ehitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele,“ lisas Andres Trink.

2019. aastal investeeris kontsern käivitatud ja juba töös olnud arendusprojektidesse 87,4 miljonit eurot ning alustas Baltikumis kokku 368 uue korteri ehitust. Suuremad projektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Merko Ehituse 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 99 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 119 mln eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 10,2 miljonit (IV kv 2018: 7,6 miljonit) ning puhaskasum 9,3 miljonit eurot (IV kv 2018: 7,0 miljonit eurot). 2019. aasta neljandas kvartalis sõlmisid kontserni tütarettevõtted uusi lepinguid kogumahus 42 miljonit eurot ning 12 kuuga kokku mahus 170 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2019 oli lepingute portfell 141 miljonit eurot võrreldes 229 miljoni euroga eelmise aasta samal kuupäeval.