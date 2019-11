Merko Ehituse tulemus oli LHV oodatust väiksem

„Ettevõtte kolmanda kvartali käibele prognoosime aastavõrdluses langust 70,8 miljoni euro juurde,“ märkis Merko Ehituse kolmanda kvartali ootuste kohta LHV. „Puhaskasumi prognoos 2,9 miljonit eurot.“

„Merko Ehituse kolmanda kvartali müügitulu oli 73 miljonit eurot ning 9 kuu müügitulu 228 miljonit eurot,“ teatas ettevõte börsile. „Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum oli 2,5 miljonit ja 9 kuu puhaskasum 7 miljonit eurot.“

Müügitulu langus tuleneb viimasel kahel aastal töös olnud suurte ehitusobjektide valmimisest, ehitusturu jahtumisest ning suuremast keskendumisest korteriarendusele. Merko on investeerinud tänavu kinnisvaraarenduse ärivaldkonda 83 miljoni eurot ning Tallinnas, Riias ja Vilniuses on arenduses üle 1100 korteri.

Merko Ehituse müügitulu on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 24%, riigiti on see langenud Eestis ja Lätis ning oluliselt kasvanud Norras, Leedus on müügitulu püsinud enamvähem eelmise aasta tasemel.

„Müügitulu langus tuleneb viimasel kahel aastal töös olnud suurte ehitusobjektide valmimisest Lätis ja Eestis ning ehitusturu jahtumisest. Arvestades viimase 1,5 aasta ehituslepingute portfelli langustrendi, on antud mahtude langus tänavu ootuspärane. Küll aga on käesoleval aastal juhtkonna ootustele jäänud alla insenerehituse valdkond. Oleme võtnud selgema suuna keskenduda korterite arendamisele ning ehituse peatöövõtu teenuse osutamisele projektides, kus kontserni tütarettevõtetel on konkurentsi­eeliseid, näiteks insener­tehnilise oskusteabe, ehitus- ja finants­võimekuse või pika­ajaliste koostöö­suhete näol. Samuti on kontserni fookuses jätkuvalt era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP), kus seni on kõige suurem turuaktiivsus olnud Leedus,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.