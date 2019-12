Mida kõike ei tehta investorite börsile meelitamiseks. Aktsiaostjad saavad osta aktsiaid kasvõi murdosa haaval

Maaklerfirma Robinhood hakkas pakkuma nn. murdosa maaklerteenust, mille raames saab korraga osta mitte üksnes täisaktsiaid, vaid ka aktsiaid murdosa haaval. Näiteks 0,42562 Berkshire Hathaway aktsiat.

Juba esimesel uue teenuse pakkumispäeval laadisid seda võimaldava äpi alla enam kui 200 000 kundet, rääkis CNBCi Jim Crameri jutusaates “Hull raha” Robinhoodi juhatuse kaasesimees Vladimir Tenev.

“Näeme, et kundede silmad lõid särama, kuna kümne või saja dollarilise summa eest saab osta hinnast sõltumata kõiki aktsiaid,” rääkis ta.

Antud maaklerfirma pakutav teenus pole esmakordne. Viimastel kuudel on sarnasest teenusest teada andnud maaklerfirmad Charles Schwab ja Square.

Murdosa tehinguid saab tegema hakata tuleva nädala algusest. Nii saab näiteks 1760 dollarit maksnud Amazoni aktsiast osta väikese tüki kasvõi ühe dollariga.

Kui suured maaklerfirmad on alles nüüd jõudnud maaklerteenustasude kaotamiseni, siis Robinhood alustas sellist pakkumist juba 2015. aastal. Schwab, TD Ameritrade ja Interactive Brokers kärpisid oktoobris aktsiatehingute teenustasu nulli. Seejärel teatas Schwab plaanist võtta üle TD Ameritrade.

Robinhoodis on kümme miljonit kliendikontot. Kundede mediaanvanus on 30. Üle poolte on algajad investorid, kes pole varem investeerimisega kokku puutunud.