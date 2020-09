Miks aktsiat tükeldatakse? Mida tähendab see investori jaoks?

Hiljuti viisid aktsiate tükeldamise läbi suured USA tehnoloogiagigandid Apple ja Tesla. Apple tükeldas enda aktsia neljaks, Tesla viieks. See tähendas seda, et kui Apple'i aktsia sulgus 500 dollaril, siis spliti järgselt avanes see 125 dollaril. Kui Teslal oli sulgemishinnaks pisut üle 2200 dollari, siis uue aktsia hinnaks pärast splitti oli pisut üle 440 dollari. Olemasolevad investorid said 4 korda rohkem Apple'i aktsiaid ja 5 korda rohkem Tesla aktsiaid.

Miks aktsiat tükeldatakse?

Peamine põhjus aktsia tükeldamiseks on, et aktsia hind muutub mitu korda odavamaks ja on tänu sellele jaeinvestoritele taskukohasem ning see omakorda meelitab ligi ka uusi investoreid.

Teoorias ei peaks split aktsia uuele hinnale mõju avaldama, aga kuna uued investorid huvituvad aktsiast, võib see kaasa tuua ka aktsiahinna tõusu. Aktsiad võivad reageerida tõusuga ka ainuüksi spliti uudisele. Nii juhtus näiteks Apple'i ja Tesla aktsiatega, kui mõlemad ettevõtted andsid investoritele teada plaanist oma aktsiat tükeldada.

Mitmed tuntud ettevõtted on enda aktsiaid tükeldanud korduvalt. Näiteks Walmart on seda teinud lausa 11 korda (2-1 splitid). 1970. aastal Walmarti IPO ajal hinnaga 16,5 dollarit ostetud 100 aktsiat, oleks praegu pärast splitte väärt üle 4 miljoni dollari. Apple on teinud splitte 5 korda. Kui Apple poleks kunagi ühtegi splitti teinud, maksaks aktsia üle 28 000 dollari.

On ka näiteid aktsiatest, mis on hästi kallid, kuid mis pole kunagi splitti teinud. Üheks selliseks on Berkshire Hathaway A-aktsia, mille hind on käesoleval hetkel üle 300 000 dollari.

Aktsial suund ainult üles?

Split võib ekslikult jätta mulje justkui saaks aktsiaid osta suure allahindlusega. Tegelikult see nii pole, sest kuigi aktsiate arv suureneb, jääb ettevõtte turuväärtus samaks. Kuigi aktsia tükeldamine võib olla hea märk sellest, et ettevõttel läheb hästi ja selle aktsiahind tõuseb, pole sellel siiski mingit mõju ettevõtte fundamentaalsetele näitajatele.

Kui ettevõte teeb tagurpidi spliti

Mõnikord teevad ettevõtted enda aktsiaga tagurpidi spliti (reverse-split), mis on vastupidine tegevus splitile. Selle käigus vähendatakse aktsiate kogust ning suurendatakse väärtpaberi nimiväärtust. Enamjaolt on tagurpidi splitid negatiivse tähendusega, kuna ettevõte üritab aktsiahinna tõstmisega kas pääseda välja kukkumisest börsinimekirjast või enda langenud mainet parandada.