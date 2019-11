Miljardärist fondijuht: maailm on hulluks läinud

Samal ajal eksisteerivad valitsuse tohutu eelarvepuudujääk, mis kahtlemata ka kasvab edasi. See nõuab üha suuremas mahus võlakirjade väljalaskmist, mida muidugi turg alla ei neelaks intressi üles ajamata. Intressitõus oleks aga finantsturgudele ja majandustele õudusunenägu, sest finantsvõimendus on tohutu. Ja kuskohast tuleb see raha, mille eest neid valitsuse võlakirju ostetakse ja rahastatakse eelarvepuudujääke? Loomulikult tuleb raha keskpankadest, kes ostavad värskelt trükitud raha eest võlakirju. Kogu see dünaamika viitab, et vastutustundlik rahandus on lennanud prügikasti ja seda nii USAs, Euroopas kui ka Jaapanis.

Samal ajal kasvavad tohutult pensioni- ja tervishoiukohustused, sest olematu intressitaseme juures ei teeni varad piisavalt. Kuna pole piisavalt raha pensioni- ja tervishoiukohustuste katmiseks, siis tuleb tõenäoliselt karm võitlus lõhe täitmise teemal. Variantideks on soodustuste ja pensionite kärpimine, maksude tõstmine või rahatrükk. See võimendav rikkuselõhet. Kuna ükski kolmest valikust pole hea, on kõige lihtsam rahatrükk, sest see peidab rikkuse ülekannet ja toob kaasa varade hinnatõusu.

Suur risk on rahatrükiga seoses maailma kolmele põhilisele reservvaluutal – USA dollaril, eurol ja Jaapani jeenil. Kui need satuvad ohtu väärtuse säilitamise funktsiooni osas ja poliitikud ei suuda kohustusi rahastada, siis rikaste-vaeste võitlus muutub ägedamaks ja keskendub sellele, kui palju kulusid saab kärpida ja palju makse tõsta. Selle tulemusena liiguvad rikkad kapitalistid maadesse, kus rikkuselõhe ja konfliktid on väiksemad. Valitsused avastavad neid suuri maksumaksjaid kaotades, et nende lahkumisest tingitud augu täitmine on üha raskem.

“Et asjaolud on muutunud jätkusuutmatuks ja edasi ei saa nii minna nagu on alates 2008. aastast liigutud, siis ma arvan, et maailma liigub suure paradigmamuutuse suunas,” seletas ta.