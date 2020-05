Miljardärist legendaarne investor müüs kõik lennufirmade aktsiad: maailm on muutunud

Detsembris olid nelja lennufirma: Unitedi, Americani, Southwesti ning Delta Airlinesi aktsiad väärt 4 miljardit dollarit, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

„Lennufirmade jaoks on maailm muutunud. Ma ei tea, milline see muutus täpselt on ning loodan, et olukord paraneb,“ lausus ta investeerimisfirma aktsionäride üldkoosolekul, mis sel aastal toimus koroonaviiruse tõttu virtuaalselt.

„Ma ei tea, kas ameeriklased on oma harjumusi muutnud või muudavad neid pikaleveninud karantiini tõttu edaspidi,“ rääkis Buffett, lisades, et lennundussektoor on üks nendest sektoritest, millele seisak, mille üle meil igasugune kontroll puudub, väga valusa hoobi annab.

Koroonaviirus on Berkshire Hathawayle selle aasta esimeses kvartalis toonud 49,7 miljardi dollari suuruse kahjumi, vahendas Bloomberg.

Ettevõtte tegevuskasum kasvas 6% 5,87 miljardi dollarini. ning aktsaiportfell vähenes 55,5 miljardi dollari võrra.

Bloomberg toonitab, et Buffett on alati otsinud kasumlikke varasid. Seekord on Berkshire Hathaway suurendanud oma vabade vahendite reservi 10 miljardi dollari võrra ning ettevõttel on rekordiliselt 137,3 miljardi dollari väärtuses vaba raha.

Väärtpaberite ostuks kulutas ettevõte vaid 3,5 miljardit dollarit.

