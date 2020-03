Nafta hind kerkis naftakartelli tegevuse ootuses

USAs tõusis WTI naftasordi hind täna 3,4 protsenti, 46,29 dollarini barrelist. Londonis kallines brenti nafta 3,6 protsenti, 51,45 dollarini. Mõlemale naftasordile on see esimene tõusupäev kuue languspäeva järel.

Nafta hind kündis varem mitme aasta põhja, kuid nüüd loodetakse, et OPEC ja kartellivälised naftatootjad teevad suurema naftatootmise kärpe ning pangad toetavad majandusi saamaks üle koroonaviirusest tingitud nõudluse kahanemisest. Hiinas tuli nädalavahetusel statistikakild, mis näitas tehaste aktiivsuse ajaloo suurimat veebruarikuist kukkumist.

„Ühelt poolt on maailmas päris negatiivne meelestatus nafta ja naftatoodete nõudluse suhtes,“ ütles National Australia Banki tooraineanalüüsi juht Lachlan Shaw Reutersile. Samas on uudis, et Saudi Araabia üritab sel nädalal läbi suruda miljoni barrelist nafta ööpäevase toodangu kärbet. Keskpangad on signaliseerinud kasvavat isu sekkuda ja toetada finantsturge intressikärbetega, märkis ta.

Nafta on aasta algusest odavnenud viiendiku võrra.

„Kui OPEC+ näitavad tegevusetust, siis käivitab see tõenäoliselt järjekordse karmi nafta müügilaine,“ teatasid Fitch Solutionsi analüütikud.