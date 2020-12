Olympic EG aktsia tekitab aastaid pärast ülevõtmist kirgi. Armin Karu müüs heal ajal

2018. aasta märtsis tabas kui välk selgest taevast investoreid uudis, et Novalpina tegi Olympic EG aktsiatele väljaostupakkumise. Aktsia eest pakuti 1,90 eurot, mis tähendas väikest 3,3 protsendist preemiat üle kuue kuu keskmise tehinguhinna. Ligi 64 protsenti ettevõttest kuulus läbi ettevõtete asutajatele Armin Karule ja Jaan Korpusovile, kes võtsid pakkumise vastu.

Väikeinvestoritele on väljaostupakkumised keeruline teema. Kunagi paigutati ostetud aktsiasse kapitali. Tavaliselt müüakse aktsia siis, kui tekib rahavajadus või pole usku antud aktsia perspektiividesse. Ülevõtmispakkumiste korral mängivad rolli teised faktorid.

Esiteks peab igaüks küsima, et kas pakutav hind on sobiv. Pakkumisega nõustumisel tekivad uued probleemid, et kuhu raha paigutada. Kui hind ei sobi, on oluline küsimus, kui paljude aktsiate omanikud ei võta pakkumist vastu. Juhtub nende käes vähe aktsiaid olema, võetakse aktsiad jõuga käest. Nii läks ka 1,90 eurost hinda ärapõlanud Olympic EG aktsionäridega, kes nõudsid kõrgemat hinda.

Novalpina sai kokku nii palju aktsiaid, et surus pakkumist viletsaks pidanud aktsionärid nurka, makstes neile vaid 1,40 eurot aktsia eest.

Õiglane hind 1,40 eurot aktsia eest määrati vastavalt väärtuse hindamise meetodile, mis oli heaks kiidetud vastavalt Riigikohtu praktikale. Sõltumatu audiitori E&Y arvates vastas hüvitise suurus olulises osas äriseadustikus sätestatule.

Aastaid kestnud vaidlus jõuab tuleval aastal kohtusse

2019. aasta jaanuaris andis aktsionäride konsortsium, kuhu kuulusid Trigon Asset Management, East Capital, Invesco, Firebird ja mitmed teised investorid sisse hagi Olympic EG aktsia õiglase hinna leidmiseks.

Ülejäänud enam kui tuhandele aktsionärile, kellelt võeti aktsiad 1,40 euroga tükist, määrati esindaja 2020. aasta sügisel.

„Järgmise aasta kevadel on oodata esimest kohtuistungit õiglase hinna määramise osas," ütles Trigon Asset Managementi fondijuht Mehis Raud.

Konsortsiumi poolt tellitud kahe sõltumatu hindaja seisukohast oli aktsia õiglane hind ülevõtmise hetkel kolm eurot aktsia kohta.

„Peamine erinevus hinnangutes on tingitud omakapitali hinnast, mis ülevõtjate poolt oli aetud ebareaalselt ja kunstlikult kõrgeks, et saada madalam „õiglane" hind," ütles Raud. „Samuti olid kummalisel kombel juhtkonna ootused kasumlikkuse osas muutunud mõne kuuga oluliselt konservatiivsemaks, mis jääb arusaamatuks kuna olemasolevatele investoritele sealhulgas konsortsiumi liikmetele ja hilisematele müüjatele ja kohalikele analüütikutele oli ettevõtte 2017. ja 2018. aasta alguse kohtumistel presenteeritud paremaid ootuseid. Ülevõtjatele ehk hilisematele ostjatele presenteeritu madalamaid ootusi. Tavaliselt peaks see käima just vastupidi."

Müük toimus heal ajal

„Olympic EG müük toimus siis kui majanduse mõttes olid väga head ajad," ütles Ellex Raidla partner Sven Papp. "Kasiinokett oli küll saanud tagasilöögi Ukrainast, kuid regulatsioonid ja piirangud polnud veel sektorit üle ujutatud. Kasiinoveskid jahvatasid hoogsalt kasumit. Müük toimus väga õigel ajal. Praegune COVIDi aegne seis võib ikka olla väga nutune."

"Et on erinevad arusaamised hinnast, seda ei saa pahaks panna. Ülevõtmisel on õiglase hüvitise kindlaks määramisel omad reeglid. Kui keegi leiab, et hind pole õiglane, siis saab ta taotleda õiglase hinna määramist kohtu poolt - selleks on omaette menetlus," märkis ta.

Kellelt aktsiad ülevõtmise käigus „jõuga ära võeti", võib tunda, et talle tehti liiga ja see toimus ebaõiglase hinnaga. Eks kõik oota ju maksimaalselt kõrget hinda. See on osa loomulikust äritegevusest ja ka vaidlused on ju loomulik osa sellest, lausus ta.

Üheks aktsionärides paljudest, kes võtsid pakkumise vastu, oli Baltika investorsuhete juhina töötanud Triin Palge.

„Ostsin natuke Olympic EG aktsiad eelmise kriisi ajal," ütles Palge. „Pakkumist vastu võttes müües ma väga head tulemust sealt ei saanud, kuid jäin plussi."

„Tol hetkel oli 1,90 eurone pakkumishind üsna turuhind," rääkis ta. „Ma oleks oodanud 10-20 protsendist preemiat üle turuhinna. Kuna mul oli väike aktsiakogus ning polnud kuulda, et keegi kohe hinna üle vaidlema kavatseb hakata, oli mul mõistlik pakkumine vastu võtta."

Tagantjärele mõeldes ja praegust olukorda arvestades toimus müük väga õigel ajal, rääkis ta.

„Ma olin Olympic EG eraisikust väikeaktsionär ja võtsin väljaostupakkumise vastu üheskoos suuromanikuga," lausus Zenith Family Office'i partner ja Eesti Pereettevõtjate Liidu juht Kristel Meos. „Ei näinud suurt mõtet väikses vähemuses investoriks jääda. Ei oleks saanud nagunii siis olukorda mõjutada ja võis olla variant ka täiesti likviidsus kaotada. Tundus tookord mõistlik ettepanek ja ka praegu tagantjärele vaadates."