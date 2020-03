Ostetud kulla kättesaamine on praegu nagu vene rulett

Investorid ostsid kokku kullakange ja kuldmünte, et kriisi ajal omada turvalist vara. CNN kirjutas, et palju õnne, kui leiate veel kusagil müügil kulda, sest letid on tühjaks ostetud.

Kuldmünte enam juurde ei lööda, sest kullarafinerimistehased seisavad. Valitsused on peale sundinud liikumispiirangud. Paljud internetis kullamüüjad on tühjaks ostetud ja uut kulda pole kusagilt tellida. Lisaks on lennuühenduste arv drastiliselt kukkunud.

“Investeeringukulla müük on suurenenud, aga kulda on väga keeruline kätte saada. Kogu Šveits on suletud, kaasa arvatud kullatehased. Ka enamik teisi hankijaid ei suuda kaupu tarnida, lennuliiklus toimib äärmiselt lünklikult ja kunagi ei või teada, kas kaup saabub või mitte,” ütles Tavidi juht Jüri Martin. “Kauba osas on teadmata, kas tehas on valmis müüma ja kui on valmis müüma, siis ei tea, kas tarne õnnestub.”

Investeerimiseks sobilike toodete valikust, mida on Tavidis tavaolukorras umbes 25 toodet, on reaalselt alles jäänud 2-3 toodet.

“Kliendid oma kulda meile ei müü,” rääkis ta. “Eks see on ka arusaadav – kes see ikka oma langevarju ära tahaks müüa olukorras, kus mõlemad lennukimootorid on seiskunud. “

Tavid müüb kulda kallimalt kui on maailmaturu hind, kuid ka ostuhind on tõstetud üle turuhinna.

“Jah, oleme ostuhinna tõstnud ka üle turuhinna ja võimalik, et tõstame veelgi. Kuna inimesed meile kulda müüa ei soovi, siis tegelikult pole see kõige põletavam küsimus,” lausus ta.