Pank annab nõu: kuidas alustada investeerimisega?

Samuti tuleks kõrvale panna piisavalt palju raha, et olla valmis ootamatuteks juhtumiteks, näiteks töötuks jäämine. Sellise hädaabifondi suurus võiks olla vähemalt kuue kuu sissetulek. Hädaabifondi ei tohiks kindlasti mitte ära tarbida ega ka börsidele investeerida.

Pööra tähelepanu kuludele

Kuna väikeste summade puhul võivad teenustasud moodustada märkimisväärse osa investeeringu suurusest, tasuks teada, et võimalik on investeerida ka ilma teenustasudeta. Näiteks ostes läbi Swedbanki pensioni kolmanda samba fondide (V-fondid: V30, V60, V100, V100 indeks) või Balti aktsiaid.

Investeerimine on risk

Kõik investeeringud kätkevad endas suuremat või väiksemat riski. Kui on plaan osta finantsvarasid, on tähtis teada, et võib raha kaotada. Kuna risk ja tootlus käivad käsikäes, siis mida kõrgem risk, seda kõrgem ka tootlus ja vastupidi. Kui on plaan investeerida pikaajaliselt (alates vähemalt kahest aastast), tasuks kindlasti investeerida aktsiatesse. Aktsiad on küll kõrgema riskiga varaklass, kuid need pakuvad pikemal perioodil ka kõrgemat tootlust.

Selleks, et ise riske vähendada, tuleks vältida kogu raha investeerimist ainult ühte kohta ehk hajutada. Kui investeerimisportfellis on erinevaid varasid, mis liiguvad üles või alla erinevatel põhjustel, kaitseb investor end nii suurte kaotuste eest. Hästi hajutatud portfellis on esindatud erinevad varaklassid, näiteks aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, kinnisvara ja pisut vaba raha. Mitte kunagi ei tuleks paiguta kogu raha ainult ühte väärtpaberisse.

Kasuta maksusoodustusi

Igal investoril on võimalik kasutada riigi poolt pakutavat maksusoodustust. Pensioni kolmanda samba sissemaksetelt saab tulumaksu tagasi. Näiteks investeerides kolmandasse sambasse 500 eurot, saad järgmisel aastal 80 eurot tagasi. See on 20% täiendavat tootlust. Sissemakstava summa piir on 15% aastasissetulekult, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Väldi petuskeeme