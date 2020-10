Poola sai endale päevaga investorid rikkaks teinud superaktsia

Allegro aktsia tõusis eile ehk esimesel börsipäeval 63 protsenti, 70 zlotini. Sellega tõusis ettevõtte turuväärtus 72 miljardi zlotini ehk 16,1 miljardi euroni.

Aktsia vastu valitses tugev huvi, millest andis märku aktsia IPO hinna määramine hinnavahemiku ülemisse äärde.

„Allegro pakkus osalemisvõimalust kiiresti kasvaval Poola e-äri turul," ütles Investors TFI fondi investeerimisjuht Jaroslw Niedzielewski Bloombergile. „Allegro on võrreldav Amazoniga. Aktsia hinnatõus oli šokeeriv."

Enne börsil kauplemist hindasid Bernsteini analüütikud ettevõtte väärtuse ja EBITDA suhtarvu näiduks 37. See on samas hinnaklassis Amazon.comi ja Alibaba Group Holdinguga, kuid odavam MercadoLibrest ja Zalandost.

Allegro aktsia päevane käive ulatus nelja miljardi zlotini, mis tõi kaasa Varssavi börsi kauplemisrekordi. Kõigist esmaspäeval Varssavi börsil tehtud aktsiate käibest ulatus Allegro osa pea 80 protsendini.

Allegro pakub ligipääsu 38 miljoni inimesega Poola turule. Kompanii reklaamib end madalate kuludega, tasuta tarnetega lojaalsusprogrammiga ja rahvusvahelist konkurentsi trotsivate kohalike kaupmeestega. Amazon.com pole siiani Poola turule jõudnud, pakkudes kaupa Saksamaalt. Hiina Alibaba on aga kimpus aeglase kaubasaatmisega.

Allegro käive ja kasum kasvasid esimesel poolaastal aastaga umbes poole võrra. Keskkonnast kujunes koroonaviiruse tõttu mujalt äralõigatud väikeettevõtete peamine müügikanal.

Bernsteini analüütikud loodavad, et Allegro laieneb teistele Ida-Euroopa turgudele, mis on fragmenteeritud ja kus on lihtne edu skaleerida. Samas ettevõte kinnitas, et neil pole selliseid plaane ja kavas on hoida fookus Poola kundedel. Ettevõtte juht Francois Nuyts tunnistas, et kunagi jõutakse ka välismaale.

Allegro on nüüd suurim Poola börsifirma. Esmaspäeval teatas börs, et aktsia lisatakse Varssavi elitaarsesse aktsiaindeksisse WIG20. Seni oli Poola suurim börsiettevõte mänguarendaja CD Projekt.

„Kohalikud investorid nägid esmakordselt Nasdaqi-laadseid aktsia väärtustasemeid," ütles Niedzielewki. „Aga nende portfellis on Allegro aktsia osakaal palju väiksem kui indeksis ja see toob kaasa täiendava ostulaine."